Apple kündigt iOS 11.3 an

Apple hat das nächste Update für sein Mobilbetriebssystem angekündigt. iOS 11.3 soll im Frühjahr erscheinen und die Augmented-Reality-Funktion erweitern, die Nachrichten-App verbessern und die Nutzung der Health-App vereinfachen. Darüber hinaus bringt iOS 11.3 die bereits angekündigte neue Energieverwaltung, die unter anderem über den Zustand des Akkus und einen möglicherweise notwendigen Austausch informiert.

Entwickler erhalten mit iOS 11.3 das auf die Version 1.5 aktualisierte Software Development Kit ARKit. Es soll „noch eindringlichere AR-Erlebnisse“ bieten, die eine neue Generation von Augmented-Reality-Apps ermöglichen. So soll ARKit nun in der Lage sein, nicht nur horizontale Flächen wie Tische und Stühle zu erkennen, sondern auch Gegenstände auf vertikalen Flächen wie Wänden und Türen zu erkennen oder zu platzieren. Zudem verarbeitet ARKit künftig höher auflösende Bilder beim Blick auf die reale Welt und unterstützt den Autofokus der Kamera für schärfere Einblicke.

Die Messages-App soll vier neue Animoji unterstützen, allerdings nur auf dem iPhone X. Nutzer sollen sich künftig als Löwe, Bär, Drache oder Schädel ausdrücken. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Charaktere erhöht sich damit auf 16.

Zudem führt Apple mit Business Chat eine neue Funktion ein, die für die direkte Kommunikation zwischen Nutzern und Unternehmen gedacht ist. Zum Start der Betaversion steht Business Chat für ausgewählte Firmen, darunter Discover, Hilton, Lowe’s und Wells Fargo zur Verfügung. Apple verspricht, dass es den beteiligten Unternehmen keine Kontaktdaten des Nutzers übermittelt und diese die Kommunikation mit dem Unternehmen jederzeit von sich aus einstellen können.

In den Einstellungen finden sich in iOS 11.3 unter dem Punkt Akku Informationen zum Zustand des wieder aufladbaren Energiespeichers. Dort platziert Apple auch den Hinweis, ob der Akku getauscht werden sollte. Darüber hinaus können Nutzer sehen, ob die Energieverwaltung aufgrund der schwächeren Akkuleistung die maximale CPU-Performance reduziert, um ein unerwartetes Abschalten des Geräts zu verhindern. Zudem lässt sich die Performance-Bremse abschalten. Die neuen Akkueinstellungen sind allerdings nur für iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 und 7 Plus erhältlich.

Die Health-App wiederum zeigt nun Gesundheitsdaten von verschiedenen medizinischen Einrichtungen oder Ärzten in einer Übersicht an. Nutzer erhalten außerdem Benachrichtigungen über neue Diagnosen, Befunde oder Medikationen. Apple betont, dass alle Gesundheitsdaten verschlüsselt und mit einem Passwort geschützt sind.

Entwickler können die neuen Funktionen ab sofort mit der ersten Developer Preview von iOS 11.3 testen – mit Ausnahme der neuen Akkueinstellungen, die erst in einer späteren Beta verfügbar sein sollen. Zudem soll in Kürze auch eine erste öffentliche Beta erhältlich sein, für die sich Nutzer bereits registrieren können. Die Final soll im Frühling kostenlos an iPhones ab Modell 5S, an iPads der fünften Generation und neuer, an iPads Mini der zweiten Generation und neuer sowie den iPod Touch der sechsten Generation verteilt werden.

