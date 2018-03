Best of Discover: HPE startet Webinar-Reihe im Februar – Aufzeichnungen stehen parat

Hinweis: Die Webinare haben bereits stattgefunden. Sie können sich jedoch die jeweilige Aufzeichnung ansehen.

IT-Schwergewicht Hewlett Packard Enterprise startet im Februar die Webinar-Reihe Best of Discover. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe informiert HPE IT-Entscheider über aktuelle Themen wie Composable Infrasturcture, Storage for Hybrid IT, SimpliVity, Digitale Transformation, Smart Apps, Referenzarchitekturen für nutzungsabhängige Service-Angebote und Sicherheit. Die Teilnahme an den insgesamt sieben Webinaren, die zwischen dem 1. und 14. Februar stattfinden, ist kostenlos. Die Vortragssprache ist Deutsch.

Webinar 1: Best of Discover Webinar – HPE Composable Infrastructure und HPE Synergy

Datum: Donnerstag, 01. Februar 2018

Zeit: 11:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Dauer: 1 Stunde

Was ist eine Composable Infrastructure?

Composable Infrastructure – manchmal spricht man auch von „Infrastructure als Code“ – stellt eine softwaredefinierte Lösung dar, die über das einfache Konvergieren oder Hyperkonvergieren von Hardware, Rechenleistung und Speicher zu einer integrierten Gesamteinheit hinausgeht. In einem Composable System wird die gesamte IT-Infrastruktur virtualisiert: physische Rechenleistungs-, Speicher- und Netzwerkgeräte werden als Services behandelt und die gesamte IT über eine einzige Anwendung verwaltet. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Hardware für die Unterstützung bestimmter Anwendungen zu konfigurieren, und die Infrastruktur lässt sich durch Softwarebefehle verwalten. In Composable Infrastructures werden automatisch und nahezu in Echtzeit Ressourcenpools zur Erfüllung von Rechenleistungsanforderungen zusammengestellt.

Was ist HPE Synergy?

Bei HPE Synergy handelt es sich um eine integrierte Composable Infrastructure-Plattform, die herkömmliche und neue Anwendungen verbindet und es der IT damit ermöglicht, sofortigen und kontinuierlichen Mehrwert zu schaffen und zu bieten. HPE Synergy ermöglicht:

Eine Infrastruktur für jede Anwendung

Bereitstellung in Cloud-ähnlicher Geschwindigkeit und Skalierung

Automatisierung alltäglicher Prozesse

Schnellere und intelligentere Entwicklung von Anwendungen

Webinar 2: Best of Discover Webinar – HPE Storage for Hybrid IT

Datum: Donnerstag, 02. Februar 2018

Zeit: 11:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Dauer: 1 Stunde

Im Live-Webinar erklären Ihnen unsere HPE Experten alles rund um HPE Storage für Hybrid IT. Erfahren Sie, wie auch Ihre Umgebung von HPE Nimble Speichersystemen und InfoSight profitieren kann.

Webinar 3: Best of Discover Webinar – HPE SimpliVity 380

Datum: Montag, 05. Februar 2018

Zeit: 11:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Dauer: 1 Stunde

Im Live-Webinar erklären Ihnen unsere HPE Experten alles rund um HPE SimpliVity 380 – Hypereinfach. Hyperskalierbar. Hyperkonvergent.

Die schnelle Verbreitung von Anwendungen und die steigenden Kosten für die Instandhaltung der bisher verwendeten Infrastruktur stellen viele Unternehmen in Sachen IT vor bedeutende Herausforderungen. HPE SimpliVity bietet Ihnen die Möglichkeit, IT-Prozesse zu optimieren und im Vergleich zu traditionellen und Public Cloud-Lösungen zu einem Bruchteil der Kosten durchzuführen, indem Sie Ihre IT-Infrastruktur und erweiterten Datenservices in einer einzigen integrierten All-Flash-Lösung vereinen.

Lernen Sie die HPE SimpliVity Lösung basierend auf dem HPE ProLiant DL380 Server im Webinar näher kennen.

Webinar 4: Best of Discover Webinar – IT Consumption Modelle mit HPE GreenLake

Datum: Dienstag, 06. Februar 2018

Zeit: 11:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Dauer: 1 Stunde

Im Live-Webinar erklären Ihnen unsere HPE Experten alles rund um HPE GreenLake.

Mit HPE GreenLake hat HPE den nächsten Entwicklungsschritt im nutzungsabhängigen Service-Angebot angekündigt. Die vordefinierten Lösungen bestehen aus Referenzarchitekturen inklusive Hard- und Software für die verschiedenen Plattformen, die zusammen mit reaktiven, proaktiven und betriebsunterstützenden Services in einem Pay-per-Use Modell im Rechenzentrum des Kunden zur Verfügung gestellt werden. Zu den Lösungen gehören Big Data, Backup, Enterprise DB, SAP HANA und Edge Computing. HPE hat ausserdem sein führendes Consumption Modell Flexible Capacity unter dem neuen Namen HPE Greenlake Flex Capacity vereinfacht und verbessert.

Webinar 5: Best of Discover Webinar – HPE OneSphere – HPE’s new multi-cloud management platform to accelerate your digital transformation

Datum: Mittwoch, 07. Februar 2018

Zeit: 11:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Dauer: 1 Stunde

Im Live-Webinar erklären Ihnen unsere HPE Experten alles rund um HPE OneSphere – HPE’s new multi-cloud management platform to accelerate your digital transformation.

Mit HPE OneSphere hat HPE auf der Discover einen klaren Schritt in Richtung des eigenen Wert-Versprechens „We make Hybrid-IT simple“ gemacht. HPE OneSphere ist HPE’s Antwort auf die Herausforderung heterogene Cloud-Umgebungen aus einem zentralen Dashboard heraus zu konsumieren und die Kontrolle zu behalten.

In diesem Webinar geben wir einen Ausblick über die Story hinter HPE OneSphere und die Positionierung im Kontext der Hybrid-IT Strategie.

Webinar 6: Best of Discover Webinar – The factory of the future needs smart apps

Datum: Freitag, 09. Februar 2018

Zeit: 11:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Dauer: 1 Stunde

Zur Registrationsseite

Im Live-Webinar erklären Ihnen unsere HPE Experten alles rund um HPE Internet of Things.

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), das eingebettete Sensoren, immer robustere Netzwerke und eine grössere Konnektivität mit sich bringt, eröffnet nie dagewesene Möglichkeiten und hat völlig neue Denkweisen im Bereich der Fertigung inspiriert. Unternehmen, die die Chancen der Digitalisierung durch IoT nutzen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Oberhand gewinnen; dagegen riskieren Unternehmen, die dies versäumen, abgehängt zu werden und bald als „veraltet“ zu gelten.

Mit der richtigen IoT-Technologie sind Hersteller in der Lage, bevorstehende Herausforderungen im Kontext Industrie 4.0 zu bewältigen und den Weg für zukünftige Chancen zu ebnen.

Webinar 7: Best of Discover Webinar – Securing the intelligent edge in a world of mobility & IoT

Datum: Mittwoch, 14. Februar 2018

Zeit: 11:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Dauer: 1 Stunde

Im Live-Webinar erklären Ihnen unsere HPE Experten alles rund um Aruba Lösungen.

Weiss ich, wer und was in meinem Netzwerk ist? Wer bedroht meine Infrastruktur und wie bekomme ich Informationen über das Verhalten der Nutzer und Geräte im Netzwerk?

Aruba bieten dafür Lösungen, die von den Analysten als führend gesehen werden. Diese Lösungen möchten wir vorstellen und diskutieren.