40 Prozent Wahrscheinlichkeit – Netflix könnte an Apple gehen

Mit einer Barreserve von 250 Milliarden Dollar stehen Apple derzeit viele Optionen offen. Eine davon könnte die Übernahme des Streaming-Dienstes Netflix sein. Analysten der Citygroup haben in einer Matrix verschiedene Optionen analysiert und nach der Wahrscheinlichkeit bewertet. Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Netflix durch Apple bei 40 Prozent, wie Busines Insider berichtet.

Apple hat riesige Bargeldreserven im US-Ausland geparkt. Etwa 90 Prozent der 250 Milliarden Dollar sollen außerhalb der USA geparkt sein. Die Steuerreform des US-Präsidenten Donald Trump macht es nun möglich, dass Apple wie auch andere US-Konzerne diese Summen zu einem niedrigen Steuersatz in die USA zurück transferieren können. Davon kann Apple wie kaum ein anderes Unternehmen profitieren.

Apple könnte eine Dividende an die Aktionäre ausschütten oder Anteile von Börse zurückkaufen. Apple, dessen Unternehmenserfolg jedoch nach wie vor sehr stark vom Erfolg des iPhones abhängt, könnte diese Chance auch nutzen, um die eigenen Geschäftsfelder zu diversifizieren.

Jim Suva und Asiya Merchant, Analysten der Großbank Citigroup sehen in den großen Barreserven, die zudem jährlich um 50 Milliarden Dollar wachsen, ein Problem für Apple. In ihrer Analyse machen die beiden nun den Streamingdienst Netflix als wahrscheinlichstes Übernahmeziel aus.

Damit könnte Apple den eigenen Dienst iTunes deutlich erweitern. Neben Musik werden hier auch Filme und Serien angeboten. Apple plant zudem eine eigene Produktion mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen, um damit die Abwanderung von Abonnenten zur Konkurrenz zu stoppen.

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Vorgang vertrauten Personen berichtete, soll Apple rund 1 Milliarde Dollar in Eigenproduktionen in diesem Jahr investieren wollen. Zum Vergleich, Branchenprimus Netflix investiert jährlich im Schnitt etwa 6 Milliarden Dollar in solche exklusiven Produktionen. Auch der Konkurrent Amazon versucht durch eigene Serien Abonnenten zu gewinnen.

Mit Netflix würde Apple mit einem Schlag 100 Millionen Abonnenten und einen wachsenden Kundenstamm bekommen. Netflix ist damit inzwischen mehr als 80 Milliarden Dollar an der Börse wert. Keine Kleinigkeit, allerdings könnte Apple diese Summe problemlos aufbringen, wie die beiden Fachleute aus ihrer im Dezember veröffentlichten Analyse berichten.

Tatsächlich könnte Apple auch den Disney-Konzern übernehmen, was allerdings mit 25 Prozent etwas weniger wahrscheinlich erscheint. Inzwischen aber wurde bekannt, dass Disney Teile von 21st Century Fox für 66 Milliarden plus Schulden übernehmen will. Damit könnte die Wahrscheinlichkeit weiter sinken.