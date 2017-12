Google schottet Chrome unter Windows ab

Google wird künftig Anwendungen blockieren, die unter Windows mit Chrome interagieren, indem sie eigenen Code in den Browserprozess einfügen. Diese Funktion macht Google für zahlreiche Abstürze seines Browsers verantwortlich. Interaktionen von Software von Drittanbietern sollen künftig auf Erweiterungen und Native Messaging beschränkt werden.

Als Beispiele für solche Anwendungen nennt Chris Hamilton vom Chrome Stability Team in einem Blogeintrag Bedienungshilfen und Antivirenprogramme. „Solche Software musste Code in Chrome einfügen, um korrekt funktionieren zu können. Unglücklicherweise steigt bei Nutzern, die Software einsetzen, die Code in Chrome einfügt, die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes um 15 Prozent.“

Die Änderung wird Google in mehreren Schritten einführen. Ab Version 66 soll Chrome nach einem Absturz eine Meldung anzeigen, die auf das laut Google unerwünschte Verhalten bestimmter Anwendungen hinweist – ob das Einfügen von Code in den Browserprozess den fraglichen Absturz ausgelöst hat, lässt Google in dem Zusammenhang offen. Trotzdem wird Google in seiner Warnmeldung empfehlen, die aufgeführten Anwendungen zu entfernen.

Ab Juli 2018 soll Chrome dann ab Version 68 Software von Drittanbietern aktiv daran hindern, Code in den Browserprozess einzufügen. Sollte dies wiederum den Start von Chrome verhindern, wird der Browser automatisch neu gestartet und das Einschleusen des Codes erlaubt. Es erscheint außerdem wieder der Hinweis auf die laut Google unterwünschte Software.

Im dritten Schritt entfallen dann schließlich die Neustart-Option und die Warnmeldung. Stattdessen wird das Einschleusen von Code generell blockiert. Diese Änderung soll mit Chrome 72 im Januar 2019 inkraft treten.

Davon ausgenommen ist von Microsoft signierter Code, den Chrome auch künftig ausführen wird. Auch Bedienhilfen und IME-Software, beispielsweise für Eingaben in Japanisch und Chinesisch, wird Chrome nicht blockieren. Entwicklern gibt Google vorab die Möglichkeit, die Änderungen mit der Beta-Version von Chrome zu testen.

