Nur heute: Samsung SSD 850 Pro ab 111 Euro erhältlich

Die Samsung SSD 850 PRO ist mit einer Kapazität von 256 GByte Speicher bei Amazon heute für 11 Euro erhältlich. Das 512-GByte-Modell kostet 199 Euro. In beiden Fällen spart man etwa 26 Prozent zum regulären Preis.

Amazon hat heute die Samsung SSD 850 Pro zu besonders Konditionen im Angebot. Das 256-GByte-Modell kostet circa 111 Euro und ist damit etwa 38 Euro günstiger als sonst, was einem Preisnachlasse von 26 Prozent entspricht. Auch Cyberport und Media Markt haben die SSD 850 Pro zu ähnlichen Preisen im Sortiment.

Das 512-GByte-Modell kostet bei Amazon heute nur 199 Euro. Gegenüber dem regulären Preis spart man 70 Euro beziehungsweise 26 Prozent. Mit dieser Kapazität gibt es die Samsung derzeit nirgendwo günstiger. Die Preisreduktion umfasst nicht die Varianten mit 1 und 2 Terabyte Speicherkapazität. Sie kosten bei Amazon 439 und 839 Euro.

Die Samsung SSD 850 Pro ist in einem 2,5 Zoll großen Gehäuse untergebracht. Sie verfügt über eine SATA-6-Schnittstelle, ist aber kompatibel zu SATA 3 und SATA 1,5, sodass sie auch in älteren Rechnern verwendet werden kann. Die maximale Leserate bei sequenziellen Zugriffen beträgt 550 MByte/s. Die Schreibleistung liegt bei 520 MByte/s. Bei zufälligen Datenzugriffen (4K, QD32) beträgt die Leseperformance 100.000 IOPS und die Schreibleistung 90.000 IOPS. An Verschlüsselungsstandards beherrscht die SSD 850 Pro AES 256-bit Verschlüsselung (Class 0), TCG/Opal und IEEE1667 (Encrypted drive). Samsung bietet für das Modell eine Garantiezeit von 10 Jahren oder 300 TByte Written (TBW).

Die Langlebigkeit hat die SSD 850 PRO in einem Dauertest bei den Kollegen von Heise.de unter Beweis gestellt. Dort erreichte sie mit einer Schreibleistung von 9.100.000 Gigabyte klar den ersten Platz. Dieser Wert entspricht gut dem 30-fachen der garantierten Schreibleistung von 300 TBW bei einer maximalen Nutzungszeit von zehn Jahren.

Datenmigration

Für die Datenübertragung von Betriebssystem und Daten stellt Samsung mit Data Migration ein Tool zur Verfügung, das im laufenden Windows-Betrieb Daten vom alten Speichermedium auf das neue überträgt. Allerdings behält die Software die grundsätzliche Betriebsart bei. Sie kann also nicht dazu genutzt werden, um von einer Legacy-Windows-Installation mit MBR-Format auf eine UEFI-Modus mit GPT-Format zu migrieren. Wer mit der Samsung SSD 850 PRO einen PC im UEFI-Modus starten möchte, muss entweder Windows neu installieren oder eine Software wie Macrium Reflect zur Datenmigration nutzen.