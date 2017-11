HPE-Chefin Meg Whitman kündigt Rücktritt an

Sie scheidet am 31. Januar 2018 aus der Geschäftsführung aus. Den Chefsessel übernimmt am 1. Februar kommenden Jahres Antonio Neri, derzeit President von HPE. Im vierten Quartal übertrifft HPE die Erwartungen von Analysten. Trotzdem bricht der Kurs der HPE-Aktie im nachbörslichen Handel ein.

Meg Whitman gibt zum 31. Januar 2018 ihren Posten als Chefin von Hewlett Packard Enterprise auf. Das hat das Unternehmen bei der Vorstellung seiner Bilanz für das vierte Fiskalquartal bekannt gegeben. Zum Nachfolger wurde Antonio Neri benannt, der als President derzeit für die Entwicklung und Bereitstellung von IT-Infrastrukturlösungen verantwortlich ist.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Antonio und eine neue Generation von Führungskräften gekommen, die Leitung von HPE zu übernehmen“, wird Whitman in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich habe sehr großes Vertrauen, dass sie ein großartiges Unternehmen aufbauen werden, das künftig weiter gedeihen wird.“

Whitman hatte den CEO-Posten im September 2011 von Leo Apotheker übernommen, der zuvor mit seinen Plänen, Hewlett-Packard in zwei Firmen aufzuspalten, gescheitert war. Nach mehreren Restrukturierungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung setzte sie die Aufspaltung in Hewlett Packard Enterprise (HPE) und HP um. Whitman wechselte als CEO zu HPE, das sich auf die Geschäftsbereiche Server, Netzwerk, Sicherheit, Data Center und Internet of Things konzentriert.

Neri kümmert sich derzeit laut HPE um Hybrid-IT-Lösungen, intelligente Edge-Lösungen und Services. Vor der Aufspaltung war er Senior Vice President und General Manager der Geschäftsbereiche Server und Networking. Seine Karriere bei HP begann der Manager, der über einen Abschluss in technischer Informatik verfügt, 1995 als Kundendiensttechniker in einem Callcenter in der EMEA-Region.

Das vierte Fiskalquartal (bis 3. Oktober) beendete HPE mit einem Nettogewinn von 400 Millionen Dollar (plus 16 Prozent) bei Einnahmen von 7,7 Milliarden Dollar (plus 4,6 Prozent). Beide Kategorien übertreffen die Erwartungen von Analysten, was jedoch einen Einbruch des HPE-Aktienkurses nach Börsenschluss nicht verhinderte. Gegenüber dem Schlusskurs von 14,12 Dollar gab der Preis um 6,02 Prozent nach.

Dafür dürfte vor allem das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 verantwortlich sein. Der Gewinn der vergangenen zwölf Monate schrumpfte um 86,5 Prozent auf 400 Millionen Dollar. Auch der Umsatz fiel geringer aus als im Vorjahr: 28,9 Milliarden Dollar entsprechen einem Minus von 4,7 Prozent.

Zudem soll im laufenden Geschäftsjahr der Gewinn weiter schrumpfen. Der GAAP-Aktiengewinn soll im ersten Fiskalquartal (bis Anfang Januar 2018) 0,05 Dollar nicht übersteigen. Zum Vergleich, die 400 Millionen Dollar des vierten Quartals entsprechen einem Aktiengewinn von 0,23 Dollar.

WEBINAR HPE Server der Generation 10 - Die sichersten Industrie-Standard-Server der Welt Die neuen HPE-Server der Generation 10 bieten einen erweiterten Schutz vor Cyberangriffen. Erfahren Sie in unserem Webinar, warum HPE-Server die sichersten Industrie-Standard-Server der Welt sind und wie Sie ihr Unternehmen zu mehr Agilität verhelfen. Jetzt registrieren und Aufzeichnung ansehen. Jetzt anmelden.

[mit Material von Natalie Gagliordi, ZDNet.com]

Tipp: Was wissen Sie eigentlich über Hewlett Packard? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 16 Fragen auf silicon.de.