Microsoft veröffentlicht Testversion von Windows Server Version 1803

Webinar: Digitalisierung fängt mit Software Defined Networking an

Digitalisierung in all ihren Facetten wird in den kommenden Jahren die IT-Strategien bestimmen. Die Ausprägung wird zwar in jedem Unternehmen anders sein, unbestritten ist jedoch, dass Software Defined Networking für alle Spielarten eine wesentliche Grundlage darstellt. In diesem Webinar erfahren Sie alles über die möglichen Wege, ein Software Defined Network aufzubauen.

» Jetzt registrieren und Aufzeichnung ansehen