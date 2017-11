OnePlus 5T mit rahmenlosen Design: Unboxing und Inbetriebnahme

OnePlus 5T mit rahmenlosen Design: Unboxing und Inbetriebnahme Das OnePlus 5T ist das Nachfolgemodell des OnePlus 5 mit 5,5 Zoll OLED-Bildschirm, das im Juni erschienen ist. Gegenüber diesem unterscheidet es sich in erster Linie durch einen größeren Bildschirm, der 6,01 Zoll misst und eine Auflösung von 2160 x 1080 im 18:9-Format bietet.

Als Prozessor kommt wie im Vorgängermodell ein Snapdragon 835 zum Einsatz, dem 8 GByte RAM in der 128-GByte-Version zur Verfügung stehen.

Mit an Bord ist auch wieder eine Dualkamera. Während sich die Weitwinkel-Variante nicht verändert hat (Sensor: Sony IMX 398 mit Blende f/1.7) verfügt die zweite Ausführung über einen Sony IMX 376K mit einer Blende von f/1.7. Sie bietet damit einen lichtempfindlicheren Sensor im Vergleich zum Vorgängermodell, dessen Sensor vom Typ Sony IMX 250 nur eine Blende f/2.6 zur Verfügung steht. Die Vorstellung des OnePlus 5T ist für den 16. November geplant. Der Verkauf in Nordamerika und Europa startet am 21. November. Neben der 128-GByte-Version mit 8 GByte RAM wird es wie beim Vorgänger auch eine 64-GByte-Variante mit 6 GByte RAM geben. Für letztere verlangt OnePlus 499 Euro. Das besser ausgestattete Modell ist für 559 Euro erhältlich.