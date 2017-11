Trotz stagnierender iPhone-Verkäufe: Apple meldet Rekord-Septemberquartal

Apple hat die Bilanz für das vierte Fiskalquartal 2017 vorgelegt. Umsatz und Gewinn pro Aktie kletterten nach Angaben des Unternehmens auf ein neues Allzeithoch für die Monate Juli bis September. Während die Einnahmen um 12 Prozent auf 52,58 Milliarden stiegen, verbesserte Apple seinen Gewinn auf 10,7 Milliarden Dollar (plus 19 Prozent) oder 2,07 Dollar je Anteilsschein (plus 24 Prozent). Beide Kategorien übertrafen die Erwartungen von Analysten deutlich.

Deren Prognose lag bei 1,87 Dollar Gewinn je Aktie und 46,9 Milliarden Dollar Umsatz. Trotz der guten Zahlen reagierten die Apple-Anleger vergleichsweise verhalten. Hatten sie im August nach Veröffentlichung der Bilanz den Preis der Apple-Aktie im nachbörslichen Handel noch um 6,3 Prozent nach oben geschraubt, waren es gestern Abend lediglich 3,13 Prozent. Allerdings bewegte sich der Kurs bereits gestern am oberen Rand der aktuellen 52-Wochen-Spanne.

Die iPhone-Sparte war erneut für mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes verantwortlich. Die Verkäufe erhöhten sich um 3 Prozent auf 46,68 Millionen Einheiten. Der Umsatz wuchs mit 2 Prozent langsamer und lag bei 28,85 Milliarden Dollar.

Auch alle anderen Geschäftsbereiche entwickelten sich positiv. 10,3 Millionen verkaufte iPads (plus 11 Prozent) spülten 4,83 Milliarden Dollar (plus 14 Prozent) in Apples Kasse. Die Mac-Sparte meldete 7,2 Milliarden Dollar Umsatz (plus 25 Prozent) und 5,38 Millionen verkaufte Computer. Der Umsatz der Services-Sparte verbesserte sich laut Apple sogar um 34 Prozent auf den Rekordwert von 8,5 Milliarden Dollar.

Das größte Umsatzwachstum verbuchte jedoch der Geschäftsbereich „andere Produkte“, zu dem neben Apple TV, Beats und iPod Touch auch die Apple Watch gehört. 3,32 Milliarden Dollar entsprechen einem Plus von 36 Prozent. Zu den Apple-Watch-Verkäufen macht Apple weiterhin keine Angaben.

Dafür äußerte sich CEO Tim Cook zur Nachfrage nach dem vor wenigen Tagen gestarteten iPhone X. „Die Aufträge sind bereits sehr gut, und wir arbeiten daran, das iPhone X so schnell wie möglich auszuliefern“, sagte er. Die Produktionsmengen erhöhten sich Woche für Woche. Apple wisse aber noch nicht, ab wann die Produktion in der Lage sei, die Nachfrage zu erfüllen. In dem Zusammenhang verwies er jedoch auf die für Apples Verhältnisse optimistische Prognose für das Dezemberquartal.

Im laufenden ersten Fiskalquartal 2018 mit dem für Apple so wichtigen Weihnachtsgeschäft rechnet der iPhone-Hersteller mit einem Umsatz zwischen 84 und 87 Milliarden Dollar. Das würde nicht nur einem Plus von bis zu 11 Prozent entsprechen, sondern auch einem neuen Rekord. Die Bruttomarge soll zwischen 38 und 38,5 Prozent liegen und damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. „Wir rechnen mit dem besten Quartal aller Zeiten“, ergänzte Cook. Die Wall Street sagt derzeit 85,31 Milliarden Dollar Umsatz voraus.

