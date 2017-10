Amazons Schnelllieferservice Prime Now wird teurer

Amazon hat die Preise für seinen Schnelllieferdienst Prime Now angehoben. Der Mindestbestellwert beträgt 15 Euro mit einer Liefergebühr von 3,99 Euro. Der Mindestbestellwert für eine Gratislieferung in einem Zweistundenfenster liegt jetzt bei 40 statt bei 20 Euro. Die Lieferung innerhalb einer Stunde verteuert sich von 6,99 auf 7,99 Euro.

Seit gut einem Jahr ist Amazons Schnelllieferdienst Prime Now in Berlin und München verfügbar. Mit Prime Now können sich Prime-Mitglieder dort ihre Bestellungen entweder innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters zwischen 8 und 24 Uhr liefern lassen. Grundsätzlich liegt der Mindestbestellwert jetzt bei 15 Euro mit einer Liefergebühr von 3,99 Euro. Für eine kostenlose Lieferung mit Prime Now innerhalb eines 2-Stunden-Fensters hat Amazon den Mindestbestellwert jetzt von 20 Euro auf 40 Euro hochgesetzt. Wer die Lieferung innerhalb einer Stunde erhalten will, muss künftig 7,99 statt 6,99 Euro bezahlen.

Um Prime Now nutzen zu können, müssen Kunden die kostenlos verfügbare Prime Now-App für Android und iOS auf ihr Smartphone oder Tablet laden. Zusätzlich zu den Appa kann Prime Now seit März auch auf allen browserfähigen Endgeräten genutzt werden. Kunden haben sie die Möglichkeit, die Verfügbarkeit des Services für ihre Lieferadresse zu prüfen, dann aus mehreren tausend Prime Now-Produkten zu wählen und anschließend ihre Lieferung in Echtzeit zu verfolgen.

Der Service ist von Montag bis einschließlich Samstag verfügbar. Falls der Kunde zur Zustellzeit nicht zuhause ist, kann er über die Prime Now-App eine alternative Lieferadresse angeben. Die Verteilung der Produkte in München erfolgt aus der „Neuen Hopfenpost“ im Stadtzentrum. Die vollständigen Zustellgebiete für den Raum München finden Kunden unter der Prime Now-Seite auf Amazon.de.

Zum Prime-Now-Sortiment zählen Amazon zufolge beispielsweise verpackte, frische und tiefgekühlte Lebensmittel, Getränke, verpacktes Obst und Gemüse, Artikel des täglichen Bedarfs, Elektronik, Kindle-Geräte, Bücher, Spielwaren, Drogerieartikel, DVDs sowie Bekleidung. Als Verpackung der Lieferung dienen entweder Papiertüten oder wiederverwendbare Isoliertaschen aus Kunststoff für gekühlte und gefrorene Produkte. Diese Taschen nimmt der Fahrer nach der Lieferung wieder mit. Viele große und schwere Artikel, wie zum Beispiel Getränkekästen, werden ohne Zusatzverpackung zum Kunden gebracht.

In 20 deutschen Metropolregionen Aachen, Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Dresden, Köln, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Heidelberg, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, München, Nürnberg, Leipzig, Stuttgart und in großen Teilen des Ruhrgebiets steht Prime-Mitgliedern bereits alternativ die Gratis Same-Day-Lieferung zur Verfügung. Damit erhalten sie ihre Bestellung noch am selben Tag. Prime-Mitglieder geben dazu ihre Bestellung von Same-Day qualifizierten Artikeln am Morgen eines Werktages oder Samstages auf und erhalten ihre Bestellung ohne Aufpreis ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro noch am selben Abend zwischen 18 und 21 Uhr. Kunden finden die vollständigen Zustellgebiete auf Amazon.de.

Amazon Prime bietet Kunden in Deutschland für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro den kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln, unbegrenztes Streaming von mehr als 15.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, Zugriff auf über eine Million Songs mit Prime Music sowie für Kindle-Besitzer Zugang zu über einer Million eBooks in der Kindle-Leihbücherei. Amazon stellt Prime-Mitgliedern zudem unbegrenztem Fotospeicherplatz mit Prime Photos und einen Premiumzugang zu Verkaufsaktionen auf Amazon und BuyVIP zur Verfügung. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen.

