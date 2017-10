LG G6: Software-Update ermöglicht Gesichtserkennung

LG Electronics hat das LG G6 mit einem Gesichtserkennungs-Feature ausgestattet, wie das Unternehmen heute mitgeteilt hat. Verfügbar wird die Funktion über ein Software-Update, das bereits im August ausgerollt wurde. Wie beim Q6 und dem im November startenden Spitzenmodell V30 kann das G6 mit der Gesichtserkennungsfunktion der Selfie-Kamera auch bei ausgeschaltetem Bildschirm sehr schnell entsperrt werden, ohne dass weitere Tasten betätigt werden müssen, so der Hersteller. Um das Sicherheitsniveau zusätzlich zu erhöhen, bietet LG auch für das G6 die erweiterte Gesichtserkennung an, die mithilfe eines hochentwickelten Algorithmus feststellen kann, ob es sich um eine reale Person oder um ein Bild handelt.

LG hatte das G6 im Februar in Barcelona auf dem Mobile World Congress offiziell vorgestellt. Beim G6 hatte LG erstmals in der Smartphone-Geschichte einen Bildschirm mit einem 18:9-Seitenverhältnis verbaut. Es war außerdem das erste Nicht-Google-Smartphone, das mit vorinstalliertem Google Assistant hierzulande auf den Markt kam.

Mit einer Auflösung von 2880 mal 1440 Pixel weicht das 5,7-Zoll-QHD+-FullVision-Display vom herkömmlichen 16:9-Format bei Smartphones ab. Stattdessen handelt es sich um ein 18:9-Display, das mit einer hohen Pixeldichte von 564 ppi aufwartet. Der Bildschirm lässt sich beim Aufnehmen quadratischer Fotos auch zweiteilen, sodass sich auf der linken Seite der aktuelle Kameraausschnitt findet und sich auf der rechten das zuletzt aufgenommene Foto sofort betrachten, bearbeiten und teilen lässt.

Die beiden Kameras auf der Frontseite bieten jeweils eine Auflösung von 13 Megapixel. Die Hauptkamera verfügt über eine optische Bildstabilisierung und eine Blendenöffnung von f/1.8. Der Bildwinkel beträgt 71 Grad, während die zweite Kamera mit einer Blendenöffnung von f/2.4 125 Grad unterstützt. Die Frontkamera mit einer Blendenöffnung von f/2.2 und einem Sichtfeld von 100 Grad löst mit 5 Megapixel auf.

Angetrieben wird das G6 von einem im letzten Jahr vorgestellten Quadcore-Chip Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) mit 2,35 GHz Takt, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Für Daten und Programme bietet das Gerät hierzulande eine Kapazität von 32 GByte, wovon allerdings einige GByte bereits durch das System belegt sind. Der Speicher lässt sich über eine microSD-Karte um maximal 2 TByte erweitern.

Die Datenkommunikation kann über LTE, HSPA+, WLAN 802 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC und USB-Typ C erfolgen. Desweiteren ist ein Audioanschluss an Bord. Das LG G6 unterstützt das Apt-X HD Audioformat, das unter anderem eine bessere Klangqualität bei Übertragungen via Bluetooth gewährleisten soll, wenn ein entsprechender Kopfhörer zum Einsatz kommt. Audiophile Nutzer können darüber hinaus laut LG einen externen Digital/Analog-Wandler (Digital-to-Analoge Converter: DAC) via USB an das G6 anschließen. Das G6 erkennt das angeschlossene Gerät und leitet das Audiosignal in diesem Fall über den USB-Anschluss statt die Audio-Buchse.

Für die Stromversorgung ist ein 3300-mAh-Akku verantwortlich. Das G6 ist in den Farben Weiß, Schwarz und Platinum erhältlich, misst 148,96 mal 71,9 mal 7,9 Millimeter und wiegt 163 Gramm. Es ist staub- und wasserdicht nach der Schutzklasse IP68. Als Betriebssystem kommt Android 7.0 Nougat zum Einsatz.

Bei der Markteinführung im April lag der unverbindliche Verkaufspreis noch bei 749 Euro, inzwischen ist das Gerät aber bei vielen Händlern schon ab rund 425 Euro erhältlich.