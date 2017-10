Google Pixel 2: Vorstellung heute Abend um 18 Uhr

Google überträgt die Präsentation heute ab 18 Uhr live im Internet. In den Handel kommen Pixel 2 und Pixel 2 XL jedoch erst am 19. Oktober beziehungsweise 15. November. Durchgesickerte Spezifikationen bestätigen Qualcomms Snapdragon 835, 4 GByte RAM und mindestens 64 GByte internen Speicher.

Google stellt heute ab 18 Uhr die zweite Generation seiner Pixel-Smartphones vor. Die Veranstaltung kann auch live im Internet über Googles Youtube-Channel verfolgt werden. Die technischen Details der beiden Geräte scheinen jedoch schon vorab durchgesickert zu sein.

So berichten Venture Beat und Android Authority übereinstimmend, dass die im Premium-Segment angesiedelten Smartphones Pixel 2 und Pixel 2 XL von Qualcomms aktuellem Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 835 angetrieben werden. Den Recheneinheiten soll Google bei beiden Modellen 4 GByte RAM zur Seite stellen. Zur gemeinsamen Ausstattung gehören auch nach dem Standard IP67 zertifizierte Gehäuse, die staub- und wasserabweisend sind.

Die Quellen der beiden Blogs bestätigen zudem den als Active Edge bezeichneten druckempfindlichen Rahmen. Das von Googles Partner HTC übernommene Feature erlaubt es beispielsweise, den Google Assistant zu starten oder Apps wie die Kamera zu öffnen. Ein Vorteil der bei HTC Edge Sense genannten Technik ist, dass sich ein Smartphone so auch mit Handschuhen sowie unter widrigen Wetterbedingungen wie Schnee oder Regen bedienen lassen, die für kapazitive Tasten normalerweise ein Problem darstellen.

Wichtigster Unterschied zwischen Pixel 2 und Pixel 2 XL ist demnach das Display. Bei der größeren XL-Variante soll Google auf ein 6-Zoll-Panel in QHD+-Auflösung mit einem Seitenverhältnis von 18:9 setzen. Es folgt dem Trend hin zu rahmenlosen Displays, wobei die durchgesickerten Screenshots angeblicher Pressebilder noch einen schmalen Rahmen rund um das Display zeigen. Das Pixel 2 soll sich indes mit einem Full-HD-Display mit einer Diagonalen von 5 Zoll im klassischen 16:9-Format begnügen.

Der interne Speicher ist wahlweise 64 oder 128 GByte groß. Ob er sich per MicroSD-Speicherkarte erweitern lässt, ist noch unklar. Google scheint jedoch auf einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zu verzichten. Er musste offenbar den nach vorne ausgerichteten Stereo-Lautsprechern weichen.

Auch zur Kamera liegen bisher nur wenige Details vor. Auf der Rückseite soll sie 12 Megapixel auflösen und entgegen anderer aktueller Flaggschiff-Modelle nur eine Kameralinse besitzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Google auch beim Pixel 2 auf eine ausgefeilte Kameratechnik setzen wird – im Kamerabenchmark DxOMark Mobile muss sich die erste Pixel-Generation bisher nur aktuellen Modellen geschlagen geben, nämlich Apples iPhone 8 und 8 Plus sowie Samsungs Galaxy Note 8.

Android Authority will zudem erfahren haben, dass Pixel 2 und Pixel 2 XL die elektronische SIM-Karte eSIM unterstützen. Im Pixel 2 XL soll außerdem ein 3520 mAh großer Akku stecken, während der Stromspeicher des Pixel 2 mit 2700 mAh spezifiziert sein soll.

Zu den Preisen will indes Droid Life verlässliche Informationen erhalten haben. Demnach wird das Pixel 2 649 Dollar und das Pixel 2 XL 849 Dollar kosten, jeweils mit 64 GByte Speicher. Der Aufpreis für 128 GByte Speicher soll bei 100 Dollar liegen. In den Handel soll das Pixel 2 bereits am 19. Oktober kommen. Auf das Pixel 2 XL sollen Käufer allerdings noch bis zum 15. November warten müssen.