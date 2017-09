iPhone 8 Plus kostet in der Herstellung weniger als 300 Dollar

Gegenüber dem iPhone 7 Plus steigen die Kosten um 17,78 Dollar. Dafür sind vor allem die drahtlose Ladefunktion und der größere interne Speicher verantwortlich. Den Verkaufspreis des iPhone 8 Plus erhöht Apple lediglich um 30 Dollar.

IHS Markit hat die Komponenten des iPhone 8 Plus analysiert und deren wahrscheinliche Einkaufspreise errechnet. Die Materialkosten schätzen die Marktforscher auf 288,08 Dollar, was die Kosten aller früheren iPhone-Generationen übertrifft. Rechnet man Fertigungskosten von 7,36 Dollar hinzu, zahlt Apple für die Herstellung des iPhone 8 Plus insgesamt 295,44 Dollar.

Gegenüber dem iPhone 7 Plus ergeben sich damit zusätzliche Kosten in Höhe von 17,78 Dollar. Beim iPhone 8 soll der Aufschlag bei 9,57 Dollar liegen. Dessen Herstellkosten belaufen sich der Analyse zufolge auf 247,51 Dollar. Die Mehrkosten führen dazu, dass der Einstandspreise des iPhone 8 50 Dollar über dem des iPhone 7 liegt. Zudem ist das iPhone 8 Plus 30 Dollar teurer als das iPhone 7 Plus bei seinem Marktstart.

Allerdings weisen die Marktforscher darauf hin, dass die Herstellung des iPhone 8 Plus nicht nur wegen seiner neuen Funktionen teurer geworden ist. Auch die Komponentenpreise seien zuletzt langsamer gesunken als in den Vorjahren. Anhand des Teardowns seien vor allem der größere NAND-Flash-Speicher und die Komponenten für die drahtlose Ladefunktion für den Kostenanstieg verantwortlich.

Die teuerste Einzelkomponente bleibt das Display mit 52,50 Dollar. Für das Gehäuse, die Rückseite aus Gorilla-Glas, Stecker, die unbestückte Leiterplatte sowie die Gehäusetasten veranschlagen die Marktforscher 50,95 Dollar. Die Kameras sollen die Kalkulation indes mit 32,50 Dollar belasten, Flash- und DRAM-Speicher mit 31,20 Dollar.

Für den A11-Bionic-Prozessor soll Apple 27,50 Dollar ausgeben. Wenig Einfluss auf die Gesamtkosten haben indes Komponenten wie WLAN- und Bluetooth-Modul oder der 2691 mAh große Akku. Sie belasten das Budget mit 7,35 beziehungsweise 4,45 Dollar. Für das gesamte Zubehör wie Ladegerät, Kopfhörer- und USB-Adapter soll Apple weitere 11,55 Dollar ausgeben.

Dass sich vor allem die Investition in die neue Kameratechnik gelohnt hat, zeigt der Kameratest DxOMark. Hier erzielte das iPhone 8 Plus mit 94 Punkten einen neuen Rekord. Auch das iPhone 8 ließ mit 92 Punkten die Konkurrenz hinter sich – darunter sogar Smartphones mit Dual-Kamera wie das Google Pixel.

In den Berechnungen von IHS Markit sind weder Marketing- noch Entwicklungskosten enthalten. Auch Kosten, die das Mobilbetriebssystem iOS inklusive der von Apple vorinstallierten Apps betreffen, wurden nicht berücksichtigt. Trotzdem ist davon auszugehen, dass sich Apple auch mit iPhone 8 und 8 Plus den größten Teil der in der Smartphonebranche erzielten Gewinne sichern wird.

