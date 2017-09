iOS 11.0.1: Apple behebt Exchange-Bug

Apple hat gestern Abend ein Update für sein kürzlich erschienenes Mobilbetriebssystem iOS 11 veröffentlicht. iOS 11.0.1 Build 15A402 respektive 15A403 (iPhone 8) sollen die Probleme mit Exchange, Office 365 und Outlook.com beheben.

Kurz nach dem Update auf iOS 11 berichteten zahlreiche Anwender von Problemen in Verbindung mit dem Versand von E-Mails über Exchange, Office 365 und Outlook.com. Diese wurden auch in Apples Entwicklerforum diskutiert. Eine gängige Vermutung läuft auf die Art und Weise hinaus, wie Apple HTTP/2-Verbindungen aushandelt – ein Workaround könnte daher die Deaktivierung von HTTP/2 auf eigenen Exchange-Servern sein, bis die Probleme auf Apples Seite gelöst sind. Konkrete Hinweise für Administratoren finden sich auf Frankys Web, einer auf Microsoft Exchange und Active Directory spezialisierten Website. Das Problem soll bei Microsoft ebenso wie bei Apple bekannt sein. Mit einem Office-365-Konto hingegen hatte die ZDNet.de-Redaktion keine diesbezüglichen Probleme.

Apple hatte den Bug wenig später in einem Supportdokument bestätigt und versprach Abhilfe. Dort heißt es:

„Sie erhalten möglicherweise die Fehlermeldung „E-Mails können nicht gesendet werden. Die Nachricht wurde vom Server abgelehnt.“ Wenn Ihr E-Mail- Konto von Microsoft auf Outlook.com oder Office 365 gehostet wird oder ein Exchange Server 2016 CU3 aufausgeführt wird, erhalten Sie bei dem Versuch, mit iOS 11 eine E-Mail zu senden, möglicherweise diese Fehlermeldung: „E-Mails können nicht gesendet werden. Die Nachricht wurde vom Server abgelehnt.“ Apple arbeitet eng mit Microsoft an der Behebung des Problems zusammen und wird bald eine Lösung in einem kommenden Softwareupdate bereitstellen.“



Inzwischen hat Apple die englische Version der Supportseite aktualisiert. Dort steht nun der Hinweis:

„To fix the issue, update to iOS 11.0.1 or later .“