Schwache Nachfrage nach neuem iPhone setzt Zulieferer unter Druck

Um bis zu 40 Prozent soll Apple seine Lieferanforderungen bei Herstellern von Komponenten und den Fertigungsstätten für die kompletten Geräte rund um die neuen iPhones reduziert haben. Dies berichten sowohl Bloomberg wie auch Digitimes unter Berufung auf eigene Quellen. Die Wirtschaftsagentur zitiert dazu einen Analysten von Rosenblatt Securities, der bereits in der vergangenen Woche auf eine mögliche schwache Nachfrage hingewiesen hatte.

Bloomberg bezieht sich in seinen Berichten auf das iPhone 8, gemeint sein dürfte aber auch das Plus-Modell. Der taiwanische Branchendienst Digitimes meldet ähnliche Umstände zur Produktion des iPhone X. Dort sollen die aktuellen Anforderungen von Apple um 40 Prozent gegenüber den ursprünglichen Bestellungen reduziert worden sein. Selbst mit dem verbleibenden 60 Prozent Produktionsvolumen sollen die Zulieferer aber Probleme haben. Schon länger gibt es Gerüchte, dass das iPhone X auch nach dem Marktstart Ende Oktober anhaltend knapp sein soll. Und auch der bereits am 22. September erfolgte Verkaufsbeginn von iPhone 8 / Plus verlief nicht so spektakulär wie bei früheren Apple-Handys.

Die vermutete schwache Nachfrage nach den neuen Modellen hat für Apples direkte Partner Konsequenzen. So ist Bloomberg zufolge die Aktie von Hon Hai Precision Industry, welche einen Teil der iPhones zusammenbauen, schon seit der Ankündigung der Geräte um 10 Prozent gefallen. Auch das taiwanische Unternehmen Pegatron sowie LG Innotek aus Südkorea haben bis zu 12 Prozent an Wert verloren.

Von vielen Marktbeobachtern und auch Bloomberg wird Apples Aufspaltung der Produktlinie als ein Grund für die schwachen Vorbestellungen angesehen. Demnach könnten gerade Apples loyalste Fans, die sofort nach Marktstart ein neues iPhone haben müssen, jetzt kein Modell 8 kaufen, weil sie auf das iPhone X warten. Für Apple könnte das nochmals problematischer werden, wenn das Unternehmen gerade zum Weihnachtsgeschäft nicht genügend iPhone X liefern kann. Das Jubiläums-iPhone kann ab dem 27. Oktober vorbestellt werden. Ab dem 3. November soll es dann in den Geschäften erhältlich sein.

Tipp: Wie gut kennen Sie das iPhone? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.