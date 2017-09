Galaxy S8 für 499 und Galaxy S8+ für 599 Euro bei Media Markt

Noch bis Montagmorgen gewährt der Handelskonzern einen Rabatt in Höhe von jeweils 90 Euro auf die aktuellen Samsung-Flaggschiffe S8 und S8+, die regulär bei Media Markt für 589 und 689 Euro im Angebot sind.

Media Markt gewährt noch bis Montagmorgen einen Rabatt auf die beiden Samsung-Flaggschiffe Galaxy S8 und Galaxy S8+ in Höhe von 90 Euro. Damit reduziert sich der Preis für das Galaxy S8 von 589 auf 499 Euro. Das Galaxy S8+ kostet im Rahmen der Rabattaktion 599 Euro.

Damit sind die Preise der beiden Samsung-Smartphones seit Beginn des Verkaufsstarts Ende April zwischen 33 (S8) und 37,5 Prozent (S8) gefallen. Damals kosteten die Geräte 799 und 899 Euro. Trotz der relativ hohen Preise konnte Samsung innerhalb der ersten vier Wochen von den beiden High-End-Smartphones fünf Millionen Stück absetzen.

Samsung bietet die beiden Smartphones in seinem eigenen Store noch zu den Preisen an, die es zum Verkaufsstart aufgerufen hatte. Allerdings läuft auch bei Samsung eine Rabattaktion. Wer ein Galaxy S8 oder S8+ erwirbt, erhält kostenlos das Galaxy Tab E (9.6, 3G) im Wert von 229 Euro dazu. Außerdem gewährt Samsung einen 100-Euro-Sofort-Rabatt, sodass ein Galaxy S8 mit dem Tablet für 699 Euro erhältlich ist. Das S8+ kostet 100 Euro mehr.

Zubehör für Galaxy S8 und S8+: Gear VR und DeX

Im Vergleich zu anderen Smartphone-Flaggschiffen heben sich Galaxy S8 und S8+ dank des Zubehörs vom Mitbewerb ab. Die Docking-Station Samsung DeX verwandelt die beiden Geräte in Desktop-Arbeitsstationen. Damit erweitert sich der Einsatzbereich der Smartphones erheblich. Eine Virtual-Reality-Brille wie Gear VR haben auch andere Anbieter Programm, nicht aber exklusive Angebote wie der kürzlich zur Verfügung gestellte Live-Mitschnitt des Coldplay-Konzerts vom 17. August in Chicago.

Samsung Knox

Außerdem verfügen die Samsung-Geräte gegenüber allen anderen Android-Smartphones mit Samsung Knox über eine verbesserte Sicherheitsarchitektur, die Galaxy S8 und S8+ auch für den Einsatz in Unternehmen prädestiniert. Sie steht aber auch für Privatkunden in Form von der App „Sicherer Ordner“ zur Verfügung. Für die Verwaltung mobiler Endgeräte steht mit Knox Configure zudem eine Lösung für KMUs parat, die über keine eigene Verwaltungsplattform verfügen. Und wer besonders hohe Ansprüche an die Sicherheit stellt, erhält mit der SecuSuite der Blackberry-Tochter Secusmart eine erweiterte Sicherheitslösung basierend auf Samsung Knox.