iPhone: AppleCare+ und Reparaturen werden teurer

Die erweiterte Garantie AppleCare+ wird für iPhones mit der Einführung der neuen Modelle iPhone X, iPhone 8 Plus und iPhone 8 um 20 Euro teurer. Auch die Preise für Display-Reparaturen sind um diesen Betrag gestiegen.

Bisher gab es die zweijährige Garantie, die zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung für eine Servicegebühr in Höhe von 29 Euro bei Beschädigungen am Display oder 99 Euro für jeden anderen Schaden abdeckt, für das iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6 und iPhone 6 Plus für 149 Euro. Der neue Preis steigt um 20 Euro auf 169 Euro. Wer das neue iPhone X, das ab 1149 erhältlich ist, mit AppleCare+ absichern möchte, muss sogar 229 Euro bezahlen.

Die Reparatur eines Displays kostet bei iPhone 7 Plus und iPhone 6 Plus 201,10 Euro, was einem Anstieg von 20 Euro entspricht. Genauso teuer ist die Display-Reparatur beim neuen iPhone 8 Plus. Für das iPhone 8 und das iPhone 7 kostet dieser Service 181,10 Euro.

Der Preis für „Sonstiger Schaden“ ist beim iPhone 7 Plus hingegen um 10 Euro auf 401,10 Euro gefallen. Die Preise für eine Display-Reparatur beim iPhone X hat Apple noch nicht mitgeteilt. Man darf aber davon ausgehen, dass diese erheblich teurer als die Preise für die Plus-Modelle der iPhones ausfallen.