Microsofts Patchday stopft Staatstrojaner-Lücke und 80 weitere

Diesmal sollten Administratoren die Windows-Updates bald manuell anstoßen, denn Microsoft hat mit seinem monatlichen Patchday einige besonders gefährliche Lücken in seiner Software geschlossen. Die wohl relevanteste wurde bisher als Zero-Day von Produkten des Unternehmens FinFisher verwendet, der sie in seiner Überwachungssoftware FinSpy an Behörden verkauft hat – auch an das Bundeskriminalamt.

FinFisher wurde seinerseits bereits 2014 gehackt, einige der von diesem weiterhin aktiven Spyware-Hersteller genutzte Zero-Days blieben aber bisher offenbar unentdeckt. Erst kürzlich warnte das Security-Unternehmen FireEye vor einer Lücke, welche die Staatstrojaner ausnutzten. Sie ist inzwischen als CVE-2017-8759 dokumentiert und steckt im .NET-Framework. Wie FireEye berichtet, reicht es zum Ausführen von eigenem Code auf einem Zielsystem, dem Nutzer ein RTF-Dokument unterzuschieben. Sobald er es öffnet, kann er infiziert werden. Solche Angriffe seien auch schon In-the-Wild beobachtet worden, so die Sicherheitsforscher weiter. Microsoft hat die Lücke nun geschlossen.

Eine zweite schwere Ansammlung von Fehlern betrifft den Bluetooth-Treiber von Windows. Diese Fehler wurden kürzlich als BlueBorn bekannt, entdeckt hatte sie das Unternehmen Armis. Durch Man-in-the-Middle-Attacken können nicht nur Bluetooth-Übertragungen wie die einer Tastatur oder eines Headsets mitgeschnitten werden. Es ist auch möglich, bei entsprechender Nähe zum Gerät andere PCs über die Bugs mit Malware zu infizieren, schreibt Armis. Blueborn ist damit einer der modernen Angriffvektoren, die den so genannten „Air Gap“ überwinden können. Ein Zielsystem muss nicht mit dem Internet verbunden sein, um angreifbar zu sein. Allerdings ist das Deaktivieren aller Funkschnittstellen übliche Praxis bei der Absicherung von kritischen Arbeitsplätzen.

Insgesamt hat Microsoft 81 Lücken gestopft, 25 davon sind als „kritisch“ eingestuft. Der .NET-Fehler betrifft alle noch unterstützten Versionen von Windows und des Frameworks, ist also für alle PC mit Windows 7, 8.1, Windows 10 und Windows Server 2008, 2012 und 2016 relevant. Ebenso wurden Fehler im Flash-Player, dem Edge-Browser, dem Internet Explorer, Microsoft Office, Skype und dem Exchange Server behoben. Eine Übersicht der Patches mit Links zu weiteren Details findet sich im Security Update Guide von Microsoft.