Xiaomi stellt Mi Notebook Pro mit 15,6-Zoll-Display und Quad-Core-Prozessor vor

Mit dem Mi Notebook Pro erweitert der chinesische Hersteller Xiaomi seine Notebook-Serie, die aktuell aus der Reihe Mi Notebook Air mit 12,5 und 13,3 Zoll großen Displays besteht, um 15,6 Zoll große Geräte. Wie bei den bisherigen Modellen will Xiaomi auch mit den 15,6-Zoll-Varianten in Sachen Preis und Leistung überzeugen. Die Preise für die neuen 15,6-Zoll-Modelle liegen zwischen 715 und knapp 900 Euro.

Das Mi Notebook Pro bietet Xiaomi in drei Varianten an. Das Top-Modell für umgerechnet knapp 900 Euro verfügt über einen aktuellen Intel-Kaby-Lake-Prozessor vom Typ Core i7-8550U. Der Quad-Core-Chip wird mit einem Basistakt von 1,9 GHz betrieben. Die maximale Taktfrequenz beträgt 4 GHz. Ihm stehen 16 GByte Dual-Channel-RAM vom Typ 2400/DDR4 zur Seite. Beim 256 GByte großen Massenspeicher verwendet Xiaomi wie schon bei dem aktuellen 13,3-Zoll-Modell schnelle NVMe-SSDs. Ob diese wieder von Samsung stammen, bleibt abzuwarten. Für eine Speichererweiterung steht ein M.2-Slot zur Verfügung. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen NVMe-Steckplatz handeln, sondern um eine SATA/AHCI-Ausführung wie sie auch in den kleineren Modellen zur Verfügung steht. Als GPU verwendet Xiaomi eine Geforce MX150 mit 2 GByte Speicher.

An Schnittstellen stehen jeweils zwei USB-C und USB-3.0-, ein HDMI-, ein SDCard- sowie ein 3,5-mm-Audio-Port zur Verfügung. Die USB-C-Buchsen unterstützen kein Thunderbolt. Einer der Typ-C-Anschlüsse eignet sich für den Anschluss eines externen Monitors.

Die Tastatur fällt gegenüber dem Pendant auf einem Macbook Pro um 19 Prozent größer aus. Die Tasten sind nach innen gewölbt, sodass man sie ergonomischer bedienen kann. Der Tastenhub beträgt 1,5 mm. Eine Hintergrundbeleuchtung ist vorhanden. Im Trackpad ist wie bei den neuen 13,3-Zoll-Modellen ein Fingerabdrucksensor integriert.

Das Gehäuse des 1,92 Kilogramm schweren Geräts besteht aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung. Der 15,6-Zoll große Bildschirm löst mit 1920 x 1080 Pixel auf. Er wird von Gorilla-Glas 3 geschützt. An Funktechnik verfügt das Mi Notebook Pro 15.6 über Bluetooth 4.1 und 2×2-ac-WLAN. Der Akku bietet eine Kapazität von 60 Wattstunden. Neben dem Spitzenmodell bietet Xiaomi das Mi Notebook Pro 15.6 auch mit 8 GByte RAM und Core-i7-Prozessor sowie mit Core i5-8250U an. In dieser Ausstattung kostet das Mi Notebook Pro 15.6 820 respektive 715 Euro.

Offiziell werden die mit Windows 10 Home ausgestatteten Notebooks nicht in Deutschland angeboten. Wer sich an dem englischen Tastaturlayout nicht stört, kann die Geräte aber über einen chinesischen Online-Versender wie Gearbest importieren. Eine deutsche Windows-10-Version lässt sich inklusive Aktivierung problemlos installieren. Mit den kleineren Modellen mit 12.5 und 13,3 Zoll großen Displays ließ sich auch Linux Mint respektive KDE Neon in Betrieb nehmen. Bis auf den Fingerabdrucksensor von Elan gab es damit keine Probleme.