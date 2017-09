Galaxy Note 8: Rekord bei Vorbestellungen in Südkorea und in den USA

Am ersten Vorbestellungstag registriert Samsung in Südkorea knapp 400.000 Auftragseingänge für das Note 8. Für die USA nennt das Unternehmen zwar keine Zahlen, berichtet aber von einem neuen Rekord.

Samsung erzielt bei den Vorbestellungen seines neuen Top-Smartphones Galaxy Note 8 neue Rekorde. In Südkorea verzeichnet das Unternehmen am ersten Vorbestellungstag knapp 400.000 Auftragseingänge. 65 Prozent der Kunden haben sich für das Modell mit 64 GByte entschieden, während die verbleibenden 35 Prozent auf die 256-GByte-Variante, die hierzulande nicht erhältlich ist, entfallen. Damit übertrifft das Note 8 den Rekord des Vorgängers mit 380.000 Einheiten auf den ersten Blick zwar nur knapp. Allerdings hatte das Note 7 immerhin 13 Tage nötig, um auf diese Anzahl zu kommen.

Für die USA nennt das Unternehmen zwar keine Zahlen, berichtet aber ebenfalls von einem neuen Rekord bei den Vorbestellungen, bezogen auf den Abverkauf des Vorgängers Note 7. „Wir sind begeistert, so eine starke Kundenreaktion auf das neueste Note-Gerät zu sehen“, lässt sich Tim Baxter, USA-Chef von Samsung, in einer Pressemitteilung zitieren.

Wie gut die Vorbestellungen des Note 8 verlaufen, lässt sich auch daran ablesen, dass sie fast an die Vorbestellmengen der Galaxy-S8-Modelle heranreichen. Diese wurden in den ersten beiden Tagen in Südkorea rund 550.000 Mal vorbestellt.

Über die Anzahl der Vorbestellungen in anderen Ländern ist hingegen nichts bekannt. Hierzulande bietet Samsung das Note 8 mit 64 Speicher für 999 Euro an. Während im Handel nur die Standardvariante mit Unterstützung für eine SIM-Karte verfügbar ist, können Kunden direkt bei Samsung zum gleichen Preis auch ein Dual-SIM-Modell ordern. Vorbesteller erhalten außerdem die Dockingstation DeX kostenlos. Damit lässt sich das Note 8 als Basis für einen Desktop-Arbeitsplatz einsetzen. Regulär kostet DeX knapp 160 Euro. Im freien Handel ist die Dockingstation aber schon ab etwa 85 Euro erhältlich.