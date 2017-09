Unicareers.lu 2017 – Die Jobmesse für Studenten und Absolventen

Die Universität Luxemburg veranstaltet am 29. September eine Job-Börse. Sie richtet sich an Studenten, die auf der Suche nach einer Praktikums- oder ersten Arbeitsstelle sind, sowie an junge Berufstätige mit bis zu 5 Jahren Berufserfahrung.