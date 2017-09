Samsung GearVR: Coldplay-Konzert steht in voller Länge zur Verfügung

Der Mitschnitt des Coldplay-Konzerts vom 17. August in Chicago ist knapp zwei Stunden lang. Zudem gibt es insgesamt 7 Einzelteile mit einer Dauer zwischen 13 und 21 Minuten. Das Konzert steht für GearVR-Nutzer kostenlos zur Verfügung. Das Angebot dürfte aber zeitlich befristet sein.

Nach drei Wochen hat es Samsung nun endlich geschafft, das Coldplay-Konzert vom 17. August in voller Länge zur Verfügung zu stellen. Der ursprüngliche Plan sah vor, das Event in Chicago, das auch in VR live übertragen wurde, kurz nach dem Konzert als Replay GearVR-Nutzern anzubieten. Stattdessen wurde erst eine Woche nach dem Konzert ein 13-minütiger Mitschnitt veröffentlicht. Die Woche darauf sollte dann das gesamte Konzert erscheinen. Allerdings warteten GearVR-Nutzer darauf vergeblich. Den Grund für die Verzögerung hat Samsung nicht mitgeteilt.

Wie auch immer, die lange Wartezeit hat sich gelohnt. Wer einmal erleben möchte, was die VR-Technik derzeit im Stande zu leisten ist, sollte sich das Coldplay-Konzert nicht entgehen lassen. Ältere GearVR-Brillen gibt es bereits ab 15 Euro. Ein Betrag, der sich alleine für das Konzert-Replay schon lohnt. Natürlich kann der Mitschnitt kein Live-Erlebnis kopieren. Doch für die ein oder andere Gänsehaut sorgt das VR-Konzert allemal.

Dank verschiedener Kamerapositionen lässt sich das Konzert aus unterschiedlichen Perspektiven verfolgen. Diese sind jedoch vorgegeben und können daher nicht frei gewählt werden. Dennoch ist das Erlebnis spektakulär, wenngleich man Abstriche bei der Bildqualität machen muss. Die Darstellung der GearVR ist nur in der Mitte scharf. Störend ist außerdem der sogenannte Fliegengitter-Effekt: Durch die Vergrößerung des Bildes ist die diamantförmige Pixelstruktur des Super-Amoled-Displays deutlich zu erkennen. Dennoch überwiegt der positive Eindruck – zumindest beim Coldplay-Replay, das sich von anderen VR-Produktionen qualitativ erheblich unterscheidet. Vermutlich hat Samsung für die Produktion des VR-Mitschnitts alles aufgefahren, was derzeit technisch möglich ist.

Der Konzertmitschnitt liegt in verschiedenen Fassungen vor. Neben dem Gesamtreplay mit einer Länge von knapp zwei Stunden stehen insgesamt sieben Einzelabschnitte mit einer Länge zwischen 13 und 21 Minuten zur Verfügung. Das Projekt hat Samsung zusammen mit dem Veranstalter Live Nation realisiert. „Live Nation ist ein Wegbereiter für die Produktion von Virtual-Reality-Konzerten und wir waren besonders glücklich, Coldplay für das Projekt begeistern zu können“, meint Kevin Chernett, Executive Vice President Global Partnerships and Content Distribution bei Live Nation. Coldplays „A Head Full Of Dreams Tour“, ist nach Ticketverkäufen die fünfterfolgreichste Tournee aller Zeiten. Nach ihrem Start im März 2016 haben bereits mehr als fünf Millionen Menschen die Tour gesehen.

Coldplay in VR – Konzertmitschnitt vom 17. August in Chicago Full Concert, 01:57:17

Chapter 1: A Head Full of Dreams, Yellow, Every Teardrop is A Waterfall

Chapter 2: The Scientist, God Put A Smile Upon Your Face, Paradise

Chapter 3: Always in My Head, Magic, Everglow

Chapter 4: Clocks, Midnight, Charly Brown

Chapter 5: Hymn For The Weeekend, Fix You, Viva La Vida

Chapter 6: Adventure Of A Lifetime, Kaleidoscope, In My Place, Don’t Panic

Chapter 7: Us Against The World, A Sky Full OF Stars, Up&Up

Samsung hatte erstmals 2015 eine GearVR-Brille vorgestellt. Letztes Jahr überstieg die Nutzerzahl bereits mehr als 1 Millionen. Allerdings ist nicht jedes Samsung-Smartphone kompatibel zu der VR-Brille. Nur für die Smartphone-Modelle aus der S- und Note-Serie wie Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, Note 5, S7, S7 Edge sowie S8 und S8+ sind entsprechende VR-Headsets erhältlich.