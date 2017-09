Bis zu 50 Prozent Rabatt: Gearbest startet September-Rabattaktionen

Der chinesische Online-Händler veranstaltet zwischen dem 6. und 25. September mehrere Rabattaktionen mit teils sehr attraktiven Preisen. Darüber hinaus erhalten Neukunden bei Bestellungen zwischen dem 11. und 15. September eine Gutschrift, wenn sie mit Paypal einkaufen. Diese beträgt je nach Produkt zwischen 3 und 50 Dollar und wird dem Paypal-Konto gutgeschrieben. Ein Preisnachlass wird außerdem gewährt, wenn man die Gearbest-App zum Einkaufen verwendet.

Weitere Vergünstigungen bietet die Aktion Group Share Deals, bei der sich der Preis des Produkts reduziert, je häufiger Nutzer das Angebot in sozialen Netzwerken teilen. Im Rahmen des Intel-Specials wird täglich ein Produkt um 18 Uhr MESZ (16:00 Uhr UTC) mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten. Am 19. September handelt es sich dabei um das Xiaomi Mi Notebook Air 13.3, das bereits einige ZDNet-Leser im Rahmen früherer Rabattaktionen erworben haben. Auch das Chuwi Hi10 Pro soll dazugehören und zu einem Preis von knapp 80 Dollar erhältlich sein. Leider hat Gearbest noch nicht verraten, welche Produkte ansonsten mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten werden.

Die rabattierten Preise sind grundsätzlich an eine bestimmte Menge gebunden. Der Versand ist in der Regel kostenlos. Zusätzliche Gebühren fallen bei der Gearbest-Versandoption „Germany Priority Line“ beziehungsweise „Germany Express“ (Warenkorb) nicht an. Sie sollte aber überprüft werden, da oft eine andere voreingestellt ist. Insgesamt dauert es 10 bis 15 Werktage bis die bestellten Waren beim Kunden in Europa ankommen.

HIGHLIGHT Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 im Test Mit dem Mi Notebook Air 12.5 bietet der chinesische Hersteller Xiaomi ein Windows-10-Gerät, das nicht nur hinsichtlich Design und Gewicht überzeugen kann. Auch Akkulaufzeit und Performance sind in Ordnung. Und der Preis erst recht. Ein paar Einschränkungen gibt es aber auch. .... zum Artikel.

Ein bisschen Risikofreude gehört bei Bestellungen aus China allerdings dazu, weil im Fall der Garantieabwicklung der Rückversand wegen neuer Luftfrachtbestimmungen der IATA in Bezug auf Produkte mit nicht herausnehmbarer Batterien wie Smartphones oder Notebooks schwierig ist. Häufig lehnen Paketdienste diesen sogar generell ab.