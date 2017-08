Acer Switch 7 Black Edition: 2-in-1-Gerät kommt lüfterlos mit dedizierter Grafikkarte

Das 2-in-1 im Alugehäuse ist mit einem Intel Core i7-Prozessor der achten Generation und einer Nvidia GeForce MX150-Grafikkarte ausgestattet. Dank Dual LiquidLoop-Kühlsystem kommt es ohne Lüfter aus. Acers Switch 7 in der Black Edition wird in Deutschland voraussichtlich ab Dezember für 1999 Euro erhältlich sein.

Acer präsentiert auf der IFA mit dem Switch 7 Black Edition das neue Flaggschiff seiner 2-in-1-Switch-Serie. Die Tablet-Tastatur-Kombi ist mit einem 13,5-Zoll-Display, einem Intel Core i7-Prozessor der achten Generation, einer Nvidia GeForce MX150-Grafikkarte und Windows 10 Pro ausgestattet. Das Acer Switch 7 in der Black Edition wird in Deutschland voraussichtlich ab Dezember zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 1999 Euro erhältlich sein.

Das Gerät kommt laut Hersteller als weltweit erstes 2-in-1 mit dedizierter Grafikkarte komplett ohne Lüfter aus. Möglich wird dies durch das Dual LiquidLoop-Kühlsystem, bei dem das aus dem Switch Alpha 12 und Switch 5 bewährte LiquidLoop-System um einen weiteren Kühlkreislauf für die Grafikkarte erweitert wurde, wie der Hersteller erklärt. Mit einem bislang noch nicht näher bezeichneten Intel Core i7-Prozessor der achten Generation und einer Nvidia GeForce MX150-Grafikkarte soll sich das Gerät für anspruchsvolle Aufgaben, kreatives Gestalten und Content-Streaming anbieten. Unterstützt wird die Rechenleistung von 16 GByte Arbeitsspeicher sowie einer 512 GByte großen SSD.

Das 13,5 Zoll große blinkwinkelstarke IPS-Display bietet eine Auflösung von 2256 mal 1504 Pixel. Darüber hinaus verfügt das Tablet über einen integrierten, batteriefreien Stylus, der direkt im Gehäuse untergebracht ist und Nutzern bei der Verwendung von Windows Ink ein authentisches Schreibgefühl bieten soll. Mithilfe der Wacom-EMR-Technologie mit 4096 Druckstufen und Stift-Kippunterstützung sollen sich auch Schattierung, Winkel oder Breite des Strichs gut steuern lassen.

Das Switch 7 Black Edition ist das erste Modell mit dem neuen patentierten Acer AutoStand. Der Kickstand rastet automatisch ein. Für die Nutzung von Windows Hello ist das Swift 7 Black Edition mit einem optischen Unterglas-Fingerabdruck-Sensor mit POA (Power on Authentication) ausgestattet. So kann der Nutzer mit nur einer Berührung das Gerät einschalten und sich gleichzeitig anmelden. Das Gehäuse des ohne Tastatur 1,15 Kilo schweren Switch 7 besteht aus Aluminium.