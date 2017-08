Huawei stellt 5-Zoll-Smartphone Y6 Pro 2017 vor

Huawei hat seine Y-Serie mit dem Y6 Pro 2017 um ein neues Einsteiger-Modell erweitert. Der große Bruder des Huawei Y6 2017 kommt mit 5-Zoll-Display, Android 7.0, 2 GByte RAM und 16 GByte erweiterbarem Speicher. Das Smartphone wird ab Anfang September sowohl in einer Single-SIM- als auch in einer Dual-SIM-Version in den Farben Schwarz, Silber und Gold erhältlich sein. Der unverbindlichen Verkaufspreis wird mit 199 Euro angegeben.

Das 145 Gramm schwere Huawei Y6 Pro 2017 präsentiert sich mit Metall-Unibody-Gehäuse und 2.5D-Glas und ist 8,05 Millimeter dick. Das 5-Zoll-IPS-Display bietet eine Auflösung von 1280 mal 720 Pixel. Ein spezieller Blaulichtfilter soll die Ermüdung der Augen verringern. Die 13-Megapixel-Hauptkamera ist mit einem Autofokus ausgestattet, für Selfies und Videochats ist eine 5-Megapixel-Frontkamera an Bord. Über den auf der Rückseite integrierten Fingerabdrucksensor lässt sich das Gerät entsperren, die Kamera auslösen oder Anrufe annehmen.

Das Y6 Pro 2017 wird von einem Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core-Prozessor mit 1,4 GHz Takt und integrierter Adreno-Grafikeinheit angetrieben. Es verfügt über 2 GByte RAM und 16 GByte ROM und kann per microSD-Karte um bis zu 128 GByte erweitert werden.

Als Betriebssystem ist die aktuelle Android-7.0-Version installiert, der der Hersteller die eigene Benutzeroberfläche EMUI 5.1 übergestülpt hat. Im Lieferumfang ist neben dem Smartphone ein Ladegerät sowie ein USB-Kabel und eine Schnellstartanleitung enthalten.

