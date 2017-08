DisplayMate: Galaxy Note 8 hat das beste Smartphone-Display

Gegenüber dem Display im Galaxy S8 erzielt die vom Note 8 genutzte Variante zahlreiche Verbesserungen. So ist beispielsweise die Displayhelligkeit um 20 Prozent höher.

DisplayMate kürt den Bildschirm des Samsung Galaxy Note 8 zum besten Display, das bisher in Smartphones verbaut worden ist. Insgesamt vergibt Raymond Soneira, CEO von DisplayMate, die Gesamtnote A+. Diese Note hatte DisplayMate erstmals für das Display des Galaxy S8 vergeben. Obwohl das 6,3 Zoll große Display im Note 8 einige Verbesserungen gegenüber dem Galaxy S8 bietet, erzielt es also keine höhere Bewertung.

Was es dennoch besser als der Bildschirm des Galaxy S8 macht, hat Soneira in seinem Testbericht erläutert. So bietet das Note-8-Display gegenüber dem S8 eine um 22 Prozent größere Helligkeit und erreicht damit einen neuen Rekordwert von 1.240 Nits. Dadurch verbessert sich die Ablesbarkeit von Inhalten bei starkem Umgebungslicht wie direkter Sonneneinstrahlung.

Der Farbraum DCI-P3 deckt das Note-8-Display mit 112 Prozent ab. Damit erscheinen Farben intensiver bei starker Lichteinstrahlung. Auch ist die Farbgenauigkeit in allen Bereichen größer als beim Galaxy S8. Die Blickwinkelstabilität hat Samsung ebenfalls verbessert. Während sich bei LCD-Displays die Displayhelligkeit bei einem Blickwinkel von 30 Grad um etwa 55 Prozent reduziert, ist dieses Manko mit einer 29 Prozent geringeren Helligkeit beim Note 8 deutlich geringer ausgeprägt.

Weitere Verbesserungen hat DisplayMate in deutlich erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten für das Edge-Display des Note 8 ausgemacht. Außerdem erfolgt die Ansteuerung des Allways-On-Display nun Hardware-unterstützt und nicht mehr allein durch Software. Zudem bietet das Note 8 eine personalisierbare Auto-Helligkeitssteuerung und einen verbesserten Bildprozessor. Letzterer bietet Vorteile bei der Helligkeits- und Kontrasteinstellung. Außerdem hat Samsung die Performance- und Energiesparmodi optimiert und verwendet für die Displayabdeckung das widerstandsfähigeres Gorilla Glass 5.

Neue iPhone-Generation kommt ebenfalls mit OLED-Display

Man darf gespannt sein, ob das für den 12. September erwarteten Jubiläums-iPhone, das auch als iPhone X firmieren könnte, die Leistung des Note-8-Displays erreichen kann. Die Chancen dafür stehen gut: Denn erstmals setzt Apple bei seinem Flaggschiffmodell ebenfalls die OLED-Technik ein. Angeblich wird sie von Samsung geliefert. Das behauptet zumindest das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei. Ihm zufolge ist Samsung der einzige Lieferant von OLED-Displays für das kommende Apple-Flaggschiff.

