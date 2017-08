VMWare stellt VMware Cloud on AWS und neue Cloud-Services vor

VMware erweitert sein Portfolio für Implementierung, Verwaltung, Vernetzung und Sicherheit jeglicher Anwendungen über Clouds und Geräte hinweg. VMware Cloud on AWS ist zunächst in der AWS-Region U.S. West (Oregon) verfügbar. Zu den Services zählen unter anderem die Sicherheitslösung VMware AppDefense, VMware Cost Insight, VMware Discovery, VMware Network Insight, VMware NSX Cloud sowie Wavefront by VMware.

VMWare hat heute auf der VMworld US 2017 in Las Vegas VMware Cloud vorgestellt, ein erweitertes Angebot an Produkten und Services, die über VMware und Partner vertrieben werden. VMware Cloud on AWS ist zunächst in der AWS-Region U.S. West (Oregon) verfügbar. Die VMware Cloud-Services einschließlich VMware Discovery, VMware Cost Insight, VMware Network Insight, VMware NSX Cloud, Wavefront by VMware und VMware AppDefense sind zunächst nur in den USA verfügbar. VMware vCloud Director 9.0 wird soll bis Ende des 3. Quartals allgemein verfügbar sein.

„Kunden können ihre digitale Transformation beschleunigen, indem sie Anwendungen über Clouds bereitstellen – und mehr als zwei Drittel der Unternehmen stellen bereits heute ihre Anwendungen über drei oder mehr verschiedene Clouds bereit“, stellt Raghu Raghuram, Chief Operating Officer, Products and Cloud Services bei VMware, fest. „Die VMware Cloud bietet ein konsistentes Betriebsmodell für die Multi Cloud-Ära, sichert Unternehmen ab und bietet Investitionsschutz für IT-Ressourcen und -Knowhow. Mit diesen neuen Services können wir gewährleisten, dass Entwickler weiterhin über Freiraum verfügen, um Innovationen agil voranzutreiben.“

VMware Cloud on AWS wird zunächst in der AWS-Region U.S. West (Oregon) verfügbar sein. Mit VMware Cloud on AWS steht die SDDC-Software auf Enterprise-Niveau von VMware für die AWS-Cloud zur Verfügung. Damit lassen sich laut Anbieter Anwendungen in Private Cloud, Public Cloud- und Hybrid Cloud-Umgebungen auf Basis von VMware vSphere mit optimiertem Zugriff auf AWS-Services ausführen. Mit diesem von VMware bereitgestellten, vertriebenen und unterstützten On-Demand-Service können IT-Abteilungen ihre Cloud-basierten Ressourcen mit den gewohnten VMware-Tools verwalten. VMware Cloud on AWS basiert auf der VMware Cloud Foundation und bietet ein umfassendes Paket von Software-definierten Services für Computing, Storage, Netzwerk und Sicherheit in einem einzelnen, integrierten Stack, der auf einer elastischen Bare-Metal-AWS-Infrastruktur läuft. Hier finden Sie die Pressemitteilung zu VMware Cloud on AWS.

VMware Cloud Services bieten über einen einheitlichen Ansatz End-to-End-Sichtbarkeit der Cloud-Nutzung und -Kosten, des Netzwerkverkehrs sowie Metrik-Monitoring und Analytics und sollen in Public Clouds sowie in On-Premise Umgebungen für konsistente Sicherheit sorgen. VMware unterstützt die IT dabei, Anwendungen über verschiedene Clouds hinweg zu verwalten und abzusichern und so die richtige Balance zwischen Agilität und Flexibilität auf der einen Seite sowie Steuerung und Governance auf der anderen Seite zu finden, wie das Unternehmen erklärt. VMware hat dazu heute diverse Cloud-Services angekündigt.

VMware AppDefense für die Endpunktsicherheit in Rechenzentren schützt Anwendungen durch Funktionen zur Anwendungssteuerung sowie zur Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen. Diese Funktionen sind in die auf VMware vSphere basierenden Umgebungen eingebettet, in denen sich die Anwendungen und Daten befinden. Über vSphere erhält AppDefense detaillierte Informationen zum beabsichtigten Zustand und dem Verhalten der auf virtuellen Maschinen laufenden Anwendungen und kann so unberechtigte Veränderungen erkennen und darauf reagieren. Mit AppDefense unterstützt VMware die IT-Abteilungen dabei, ihre Sicherheitslandschaft auf einer virtualisierten Grundlage zu transformieren, wobei eine neue, intensionsbasierte und anwendungsbezogene Sicherheitsarchitektur zum Einsatz kommt.

VMware Cost Insight bietet Kostenüberwachung und -optimierung für Public und Private Clouds. Mit Cost Insight können die Ausgaben für den Cloud-Betrieb analysiert, Einsparmöglichkeiten identifiziert und die Kosten im Unternehmen kommuniziert werden. VMware Cost Insight lässt Anwender nachvollziehen, wie sich aggregierte Cloud-Kosten zusammensetzen und welches die primären Kostentreiber sind. Dieser Service bietet eine granulare Sicht auf die Kosten für Public und Private Clouds, sodass IT-Verantwortliche Ressourcen den Geschäftsbereichen zuordnen und Kostentransparenz sicherstellen können.

VMware Discovery ist ein automatisierter Inventarisierungsservice zur Erfassung von Inventardaten und Benutzerkonten aus mehreren Clouds. Damit kann die IT problemlos herausfinden, wer im Unternehmen welche Workloads verursacht hat, die Cloud-Sichtbarkeit verbessern und Schatten-IT entgegenwirken. Mithilfe von identifizierten Native-Cloud-Tags und -Properties können Cloud-Ressourcen auch dann gruppiert werden, wenn sie sich über mehrere Clouds erstrecken. Dank einer effizienteren Organisation der Cloud-Ressourcen mit VMware Discovery können geschäftliche Anforderungen besser berücksichtigt werden. Weitere Informationen zu VMware Discovery finden Sie in diesem Blogbeitrag.

VMware Network Insight zur Netzwerk- und Sicherheitsanalyse ist speziell für Public Clouds und Software-definierte Rechenzentren ausgelegt. Network Insight bietet Netzwerktransparenz sowie eine granulare Sicht auf den Netzwerkverkehr und ermöglicht somit Maßnahmen zur Cloud-Sicherheit und die Fehlerbehebung im Netzwerk. Best Practices-Checklisten, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine vereinfachte Suchfunktion für die Verwaltung von VMware NSX, sollen es Cloud-Administratoren ermöglichen, NSX-Anwendungen einfacher sowie bedarfsgerecht zu verwalten und Fehler zu beseitigen.

VMware NSX Cloud bietet über eine einzelne Verwaltungskonsole und eine gemeinsame API konsistente Netzwerkfunktionalität und Sicherheit für Anwendungen, die in mehreren Public oder Private Clouds betrieben werden. Dabei wird die Sicherheitsrichtlinie für die Mikrosegmentierung ein einziges Mal definiert und dann für Anwendungs-Workloads übernommen, die in beliebigen Umgebungen – in virtuellen Cloud-Netzwerken, Regionen, Verfügbarkeitszonen – in mehreren Clouds laufen. Overlay-Networking ermöglicht eine exaktere Steuerung der Topologien, des Netzwerkverkehrs, der IP-Adressierung und der Protokolle in Public Clouds. Mit den in NSX Cloud verfügbaren Konsistenz- und Steuerungsfunktionen kann die IT die Abläufe in der Cloud vereinfachen und skalieren, Standardisierung und Compliance verbessern sowie die Betriebskosten für Public Cloud-Anwendungen senken. Weitere Informationen zu VMware NSX Cloud finden Sie in diesem Blogbeitrag.

Wavefront by VMware ist eine Metrik-Monitoring- und Analytics-Plattform, ausgelegt für die hohen Anforderungen moderner Cloud-nativer Anwendungen. Durch der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität von Wavefront by VMware sollen DevOps- und Entwicklerteams sofortigen Einblick in die Leistung hochgradig verteilter, Cloud-nativer Services erhalten. Wavefront by VMware bietet Analytics, abfragegesteuerte Warnungen, interaktive Visualisierungen, offene APIs und Integrationen, die von einer skalierbaren Zeitreihendatenbank bereitgestellt werden. Damit erhalten DevOps-Teams komplette Sicht auf die Leistungsdaten und können Störungen sofort erkennen, gleichzeitig wird die hohe Verfügbarkeit zentraler Cloud-Services nicht beeinträchtigt. Entwickler können Wavefront by VMware Analytics selbst abrufen, an ihre speziellen Coding-Anforderungen anpassen und Einblick in die Leistung im Produktionsbetrieb erhalten.

VMware Cloud Foundation, die Plattform für Cloud-Infrastrukturen, kann flexibel On-Premise bereitgestellt oder als Service in der Cloud genutzt werden. Zudem lassen sich auf der Plattform herkömmliche Anwendungen und Cloud-native Anwendungen in Containern ausführen. VMware Cloud Foundation beschleunigt die Markteinführung von IT-Lösungen durch die Bereitstellung eines integrierten Infrastruktur-Stack für die Cloud einschließlich aller benötigten Software-definierten Services für Computing, Storage, Netzwerk und Sicherheit. Durch die neu integrierte Automatisierung von Lifecycle-Management kann der Overhead der Tag 0- bis Tag 2-Operationen auf Infrastrukturebene beseitigt werden. VMware Cloud Foundation bietet den Kunden die Auswahl zwischen einem wachsenden Ökosystem aus kompatiblen Public Cloud-Services, schlüsselfertigen integrierten Systemen und zertifizierten Serveroptionen. Zu den VMware-Partnern, die Services auf der Basis von Cloud Foundation bereitstellen, gehören inzwischen CenturyLink, Rackspace und Fujitsu. VMware-Partner haben neue Lösungen angekündigt, darunter die jüngst aktualisierte Version von Dell EMC VxRack SDDC sowie die neuen Releases von HDS UCP-RS, Fujitsu Primeflex und QCT QxStack. VMware selbst hat weitere Serveroptionen für Cloud Foundation angekündigt, darunter von Cisco, HDS, Fujitsu und Lenovo.

Mit der zunehmenden Nutzung von Containern durch die Entwickler und dem immer größer werdenden Anteil an Workloads, die in Public Clouds laufen, bietet die erweiterte Version von VMware NSX jetzt eine umfassende Palette von nativen Networking- und Sicherheitsservices für diese Umgebungen. VMware NSX ist der De-Facto-Netzwerkstandard für das SDDC und eine wesentliche Komponente von VMware Cloud Foundation, VMware Cloud on AWS und mehreren VMware Cloud-Services. Die Anbieter von VMware Cloud nutzen NSX zur Bereitstellung von Services, die neue Einnahmequellen erschließen. Die offene, sichere und als Quellcode ausgelieferte Plattform kann über verschiedene Umgebungen skaliert werden. NSX ist die ideale Umgebung für Entwickler und Partner zur Erstellung innovativer Lösungen, während gleichzeitig die Erfordernisse und Richtlinien des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt werden.

Die neueste Version von VMware vCloud Director 9.0 ermöglicht eine problemlose und intuitive Cloud-Nutzung für VMware-Kunden und bietet eine einfache und sichere Migration von vSphere-Workloads in die Cloud-Umgebungen der VMware Cloud-Anbieter. Durch neue, VMware-zertifizierte Referenzdesigns können Cloud-Anbieter ihre Betriebskosten senken und schneller Umsatz generieren. Hier finden Sie die Erfolgsgeschichte eines VMware vCloud Director-Kunden.

„Die heutige, digital geprägte Wirtschaft treibt die Anforderungen an die IT-Infrastruktur immer weiter in die Höhe. Die neuesten, auf VMware Cloud Foundation basierenden Erweiterungen unseres Dedicated Cloud Compute-Services (DCC) stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung und unsere Kompetenz beim Hosten von Private Clouds. Der SDDC-Ansatz ermöglicht die flexible Bereitstellung von Unternehmensanwendungen, die in unser globales Netzwerk von über 32 internationalen Hosting-Standorten eingebunden sind. Mit diesem Service können Kunden schnell neue Workloads und Innovationen in einer einfach skalierbaren, extrem sicheren Umgebung mit VMware-Technologie betreiben“, sagte David Shacochis, Vice President Hybrid IT Production Management bei CenturyLink.

