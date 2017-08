Lenovo bringt zweite Generation der Business-Reihe ThinkPad X1

Lenovo bietet die bereits Anfang des Jahres zur CES in Las Vegas vorgestellten Neuauflagen seiner Business-Rechner der Reihe ThinkPadX1 nun auch in Deutschland an. Das 14 Zoll große Convertible ThinkPad X1 Yoga der 2.Generation ist nun zur UVP von 1779 Euro online und im Fachhandel erhältlich, das 12 Zoll große ThinkPad X1 Tablet der 2.Generation kostet 1299 Euro. Die ebenfalls zur CES angekündigte 5.Generation des 14-Zoll-Notebooks ThinkPad X1 Carbon ist zur UVP von 1679 Euro bereits seit April im Handel erhältlich.

ThinkPad X1 Yoga

Beim 14-Zoll-Convertible ThinkPad X1 Yoga stehen Varianten mit OLED-Touch- und IPS-Touch-Panel zur Auswahl. Das OLED-Touch-Panel bietet eine WQHD-Auflösung mit 2560 mal 1440 Pixeln und eine Helligkeit von 300 cd/m². Das IPS-Touch-Panel ist mit WQHD-Auflösung von 2560 mal 1440 Bildpunkten und 270 cd/m² oder Full-HD-Display mit 1920 mal 1080 Pixeln und einer Helligkeit von ebenfalls 270 cd/m² verfügbar. Für die Bilddarstellung sorgt standardmäßig eine Intel-HD 620-Grafik. Optional wird Intels Iris-Plus-Grafik 640 angeboten.

Lenovo verbaut Prozessoren bis hin zum Intel Core i7 vPro-Prozessor i7-7650U und bis zu 16 GByte Arbeitsspeicher. Beim Massenspeicher stehen Kapazitäten von 128 GByte bis hin zu einem TByte zur Auswahl.

An Schnittstellen sind zwei Thunderbolt-3-Anschlüssem dreimal USB-3.0 sowie Einschübe für MicroSD-Karten und eine MicroSIM vorhanden. Um Mobilfunknetze zu nutzen, steht wahlweise LTE zur Verfügung. WLAN (802.11ac) ist ebenso wie Bluetooth 4.2 immer an Bord. Native Unterstützung für RJ45 ist per Dongle möglich, NFC wird nicht unterstützt.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein aufladbarer Digitalstift, der an das Notebook angedockt werden kann, eine HD-Webcam mit 720p sowie optional eine Infrarotkamera zur Anmeldung per Gesichtserkennung sowie Unterstützung für Dolby Audio Premium. Der Sicherheit sollen dTPM 2.0 und ein Lesegerät für Fingerabdrücke dienen.

Das ThinkPadX1 Yoga nutzt als Betriebssystem die Microsoft Windows 10 Pro Signature Edition. Damit versprechen Microsoft und Lenovo einen „sauberen“ PC ohne Trialware oder unerwünschte Apps. Bis auf die vorinstallierte Testversion von Microsoft Office 2016 sowie die Software Lenovo Companion wird das Versprechen auch eingehalten. Das OLED-Modell des ThinkPadX1 Yoga misst 33,3 mal 22,9 Zentimeter und ist 17,4 Millimeter dick. Es wiegt 1,36 Kilogramm. Das IPS-Modell ist mit 17,05 Millimetern geringfügig dünner, aber mit 1,42 Kilogramm etwas schwerer.

ThinkPad X1 Tablet

Das ThinkPad X1 Tablet bietet ein 12-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 2150 mal 1440 Bildpunkten. In der Rückseite ist eine 8-Megapixelkamera verbaut, in der Vorderseite eine 2-Megapixelkamera.

Aufgrund des modularen Designs kann es an den aktuellen Einsatzzweck angepasst werden. Ein sogenanntes Produktivitätsmodul verlängert die Akkulaufzeit um 5 auf bis zu 15 Stunden. Das Präsentationsmodul integriert einen Beamer, der eine Bilddiagonale von 60 Zoll erreicht und Präsentationen ohne Kabel oder weitere Bildschirme ermöglicht. Es bietet zudem einen zusätzlichen HDMI-Ein-/Ausgang.

Je nach Ausführung wird das Tablet von einem Intel Core i7-7Y75 vPro, i5-7Y57 vPro oder i5-7Y54 Prozessor angetrieben. Der CPU stehen bis zu 16 GByte RAM zur Seite. Für die Grafik ist hier eine Intel HD-Grafikkarte 615 zuständig. Die Speicherkapazität liegt wie beim Convertible zwischen 128 GByte und 1 TByte.

Datenübertragung ist per LTE, WLAN 802.11ac oder Bluetooth 4.2 möglich. Das Tablet verfügt zudem über einen USB-C-Anschluss mit Stromversorgung sowie 4K-Video-Support und Unterstützung für Datenübertragung. Je ein USB-3.0-Anschluss, Mini-DisplayPort sowie MicroSD-Kartenslot sind ebenfalls an Bord.

Das ThinkPad X1 Tablet misst 29,2 mal 21 Zentimeter und ist 8,45 Millimeter dick (zusammen mit der Tastatur 13,85 Millimeter). Das Gewicht beträgt 767 Gramm, inklusive Tastatur laut Lenovo 1007 Gramm.