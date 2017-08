Huawei P10 Lite für 249 Euro bei O2

Bis zum 14 August können Kunden das Huawei P10 Lite bei O2 zu einem Preis von 249 Euro erwerben. Eine Ratenzahlung bietet die Telefónica-Tochter auch an.

O2 bietet das Huawei P10 Lite bis zum 14. August für 249 Euro an – ohne Vertrag. Kunden können das Gerät per Einmalzahlung erwerben oder per Ratenzahlung. Letztere erstreckt sich über einen Zeitraum von 24 Monate und 10 Euro bei einer Anzahlung von 9 Euro.

Huawei hatte das Android-Smartphone nach der Vorstellung von P10 und P10 Plus Ende März zu einem Verkaufspreis von 349 Euro in den Handel gebracht. Inzwischen kostet es deutlich unter 300 Euro. Das O2-Angebot ist aber tatsächlich das günstigste. Allerdings ist die Stückzahl begrenzt.

Huawei bietet das P10 Lite in den Farben Platinum Gold, Pearl White, Midnight Black und Sapphire Blue an. Das Smartphone ist mit einem 5,2 Zoll großen IPS-FHD-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel und eine Pixeldichte von 423 ppi (P10 mit 432 ppi) bietet. Es ist damit minimal größer als das des P10, das mit 5,1-Zoll-Display kommt. Die 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite des Huawei P10 lite kommt mit Blende F2.2, Phase-Detection-Autofokus und Blitz. Die 8-Megapixel-Frontkamera verfügt über die Huawei-Selfie-Technologie. Das P10 arbeitet hierzu im Vergleich auf der Rückseite mit einer leistungsstärkeren Leica Dual Camera 2.0 mit einer 20-Megapixel- und einer 12 Megapixel-Kamera.

Schwächer fällt auch der Antrieb aus. Anders als das P10 mit dem hauseigenen Kirin 960 Octacore ist das Huawei P10 lite mit dem Octacore-Prozessor Kirin 658 ausgestattet, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Der statt 64 GByte beim lite 32 GByte große interne Speicher lässt sich mithilfe von microSD-Karten um bis zu 256 GByte erweitern. Bei der Dual-SIM-Version kann der zweite Steckplatz wahlweise für die zweite SIM-Karte oder die SD-Karte genutzt werden. Als Betriebssystem kommt Android 7.0 zum Einsatz, dem Huawei seine eigene Benutzeroberfläche, EMUI 5.1, übergestülpt hat.

Die Datenkommunikation kann über LTE, HSPA+, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.1, NFC und GPS erfolgen. Außerdem sind ein USB-2.0- und ein Audio-Anschluss an Bord.

Huawei P10 Lite mit Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Auf der Rückseite des Smartphones ist ein Fingerabdrucksensor mit Fingerprint 3.0-Technologie verbaut. Mit nur einem Fingertipp lässt sich das Gerät so entsperren. Über diese Funktion lassen sich zudem Anrufe entgegennehmen sowie der Objektivverschluss der Kamera bedienen oder auch Fotos in der Galerie durchblättern. Über die Knuckle-Funktion, die erstmals in die lite-Serie integriert ist, lassen sich durch einfaches Klopfen mit dem Fingerknöchel auf das Display Screenshots und Videos aufnehmen und Apps starten.

Für die Stromversorgung ist ein 3000-mAh-Akku zuständig. Er bietet 200 mAh weniger Kapazität als der des P10. Smart Power-Saving 5.0 soll für lange Laufzeiten sorgen. Mit FastCharge lässt sich der Akku laut Hersteller innerhalb von 90 Minuten wieder vollständig aufladen.

Das P10 lite wiegt 146 Gramm und misst 72,0 mal 146,5 mal 7,2 Millimeter. Bei der Version in Sapphire Blue wird unter dem Glas auf der Rückseite des Geräts eine 0,1 Millimeter dünne Effektschicht eingearbeitet, durch die je nach Lichteinfall Reflektionen ähnlich denen von Wellen entstehen sollen.

Modell P10 P10 lite P10 Plus Display 5,1 Zoll Full HD 5,2 Zoll Full HD 5,5 Zoll WQHD Arbeitsspeicher: 4 GByte 4 GByte 6 GByte Speicher 64 GByte 32 GByte 128 GByte Erweiterung microSD-Karte microSD-Karte microSD-Karte Prozessor Octacore HiSilicon Kirin 960 (4x 2,4 GHz Cortex A73 + 4x 1,8 GHz Cortex A53), Mali G-71 GPU Octacore HiSilicon Kirin 658 ( 4 x 2,1 GHz Cortex A53 + 4 x 1,7 GHz Cortex A53), Mali T830 MP2 Octacore HiSilicon Kirin 960 (4x 2,4 GHz Cortex A73 + 4x 1,8 GHz Cortex A53), Mali G-71 GPU Kamera 20 Megapixel (monochrom) + 12 Megapixel (RGB) Dual-Kamera Leica, f/2.2 12 Megapixel, f/2.2 20 Megapixel (monochrom) + 12 Megapixel (RGB) Dual-Kamera Leica, f/1.8 Front-Kamera 8 Megapixel, f/1.9, Leica, Fix-Fokus 8 Megapixel, Porträt-Modus 8 Megapixel, f/1.9, Leica, Auto-Fokus Akku 3200 mAh 3000 mAh 3750 mAh Betriebssystem Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 Konnektivität WLAN ac, NFC, Bluetooth 4.2 WLAN ac, NFC, Bluetooth 4.1 WLAN ac, NFC, Bluetooth 4.2 Abmessungen 69,3 x 145,3 x 6,98 mm 72,0 x 146,5 x 7,2 mm 74,2 x 153,5 x 6,98 mm Gewicht 145 g 146 g 165 g