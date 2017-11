So günstig wie nie: Samsung Galaxy S7 für 379 Euro

Samsungs Vorjahres-Flaggschiff gibt es derzeit bei Amazon, Media Markt und Saturn zu einem Preis von 379 Euro. Bei Amazon ist das Angebot auf das Modell in Gold beschränkt. Bei Media Markt und Saturn sind die Geräte auch in anderen Farben verfügbar.

Amazon, Media Markt und Saturn bieten derzeit im Rahmen einer Rabattaktion Samsungs Vorjahres-Flaggschiff Galaxy S7 zu einem Preis von 379 Euro an. So günstig gab es das kompakte High-End-Smartphone mit 5,1-Zoll-Super-Amoled-Display noch nie.

Galaxy S7: nach wie vor top

Das Galaxy S7 hatte Samsung im Februar 2016 vorgestellt. In Sachen Design ist seine Verwandtschaft zum Galaxy S6 unverkennbar. Allerdings hat Samsung das S7 im Vergleich zu seinem Vorgänger in entscheidenden Punkten verbessert. So lässt sich der interne Speicher nun wieder mittels MicroSD-Karte erweitern (um bis zu 256 GByte) und das Gehäuse ist wie beim Galaxy S5 gegen das Eindringen von Staub sowie Wasser geschützt, sogar nach der höheren Schutzklasse IP68 statt IP67 für dauerhaftes Untertauchen.

Die Hauptkamera des Galaxy S7 gilt nach wie vor als herausragend, sodass Samsung die Vorjahrestechnik auch für das Galaxy S8 verwendet. Sie bietet eine Auflösung von 12 Megapixel sowie eine lichtstarke f/1.7-Blende. Erst das Galaxy Note 8, das ab September zu einem Preis von 999 Euro erhältlich ist, bietet mit einer Dualkamera über eine entscheidende Verbesserung in Sachen Fotoaufnahme.

Eine besonders hohe Bildschärfe erreicht das Galaxy S7 durch einen überarbeiteten Phasenerkennungs-Autofokus. Er nutzt alle Pixel des Dual-Pixel-Sensor, statt nur 5 Prozent der Bildpunkte wie bei einem traditionellen Bildsensor. Zusätzlich besteht jedes Pixel aus zwei Photodioden. „Die Dual-Pixel-Technologie, die in ausgesuchten High-End-DSLR-Kameras und eben dem Galaxy S7 zum Einsatz kommt, sendet Licht von der Linse an zwei separate Bildsensoren, um die Schärfe anzupassen, ähnlich wie es das menschliche Auge macht. Nur etwa ein Prozent der Pixel des Galaxy S6 waren in der Lagen, Phase und Kontrast zu erkennen, während es beim neuen Gerät 100 Prozent können“, teilt Samsung mit.

Das Galaxy S7 besitzt wie das S6 eine 12,92 Zentimeter (5,1 Zoll) große Super-AMOLED-Anzeige mit einer QHD-Auflösung von 2560 mal 1440 Bildpunkten und einer Pixeldichte von 577 ppi. Cornings Gorilla Glass 4 sollen das Display sowie die Gehäuserückseite vor Kratzern und Bruch schützen.

Neben der Hardwareausstattung überzeugt das Galaxy S7 auch in anderer Hinsicht. Samsung bietet für das Android-Smartphone monatliche Sicherheitsupdates, was in Zeiten von täglichen Cyber-Attacken ein wichtiges Kriterium beim Kauf eines Smartphones sein sollte.

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de