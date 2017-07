Strato bietet Office 365 auf deutschen Servern

Microsoft Office 365 Business ist ab sofort für Strato-Kunden optional mit Serverstandort Deutschland erhältlich. Bucht der Kunde diese Option, werden die Daten in der Microsoft Deutschland Cloud gespeichert.

Die Office-365-Business-Tarife beinhalten die gängigen Office-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook Web App und Access. Kunden können darauf via Online-Office sowie Offline-Anwendungen für Windows und macOS zugreifen. Außerdem integriert Strato seinen Online-Speicher in die Speicherlösung HiDrive, wodurch diese als Speicherziel auswählbar ist.

Für das optional buchbare Paket Office 365 Deutschland gelten – im Unterschied zu den in Europa verfügbaren Office-Diensten – besonders strenge Datenschutz- und Compliance-Richtlinien. Die Datenspeicherung erfolgt ausschließlich in zertifizierten deutschen Rechenzentren. Zusätzlichen Schutz bietet die doppelte Datenverschlüsselung: Für höchste Datensicherheit werden die Kundendaten sowohl im Rechenzentrum als auch bei der Übertragung verschlüsselt. Das Angebot mit deutschem Serverstandort kostet die Strato-Kunden 20 Prozent teurer als beim Standardpaket, wo die Datenspeicherung auf internationalen Servern stattfindet.

Office 365 in der Deutschland-Cloud

Office 365 gibt es in Deutschland seit 2010. Allerdings bevorzugen hiesige Unternehmen bei der Nutzung von Cloundtechnologien deutsche Serverstandorte. Das dürfte in erster Linie den Veröffentlichungen durch Edward Snowden zu verdanken sein, wodurch das Ausmaß US-amerikanischer Spionagetätigkeiten für die Öffentlichkeit sichtbar wurde.

Aus diesem Grund ermöglicht Microsoft die Nutzung von Office 365 seit Anfang des Jahres auch auf deutschen Servern. Den Betrieb der sogenannten Deutschland-Cloud übernimmt hierzulande T-Systems International GmbH. Die Telekom-Tochter übernimmt als Datentreuhänder die Kontrolle über die Daten. Nur in Ausnahmefällen und unter Beobachtung durch den Datentreuhänder oder mit Erlaubnis des Anwenders könne Microsoft in Fehlerfällen zeitlich begrenzt auf die Daten zugreifen. Microsoft-Cloud-Deutschland-Dienste kommen aus Rechenzentren in Frankfurt/Main und Magdeburg – Kundendaten werden also ausschließlich in Deutschland gespeichert.

