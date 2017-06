Ebay Plus: Galaxy S8 für knapp 530 Euro

Das Galaxy S8 es derzeit nirgendwo günstiger. Um diesen Preis zu erhalten, muss man sich allerdings beim Dienst Ebay Plus registrieren. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Juli und umfasst insgesamt 500 Produkte.

Ebay verkauft bis zum kommenden Sonntag, 2. Juli das Samsung Galaxy S8 zu einem Preis von 529,90 Euro – solange der Vorrat reicht. Das sind knapp 270 Euro weniger als Samsung offiziell dafür verlangt. Die Straßenpreise sind indes bereits auf circa 600 Euro gefallen. Günstiger als bei Ebay bekommt das Galaxy S8 derzeit nirgendwo.

Um in den Genuss des ermäßigten Preises zu gelangen, muss man sich allerdings bei Ebay Plus registrieren. Der Servicedienst, der unter anderem kostenlose Retouren und Zugriff auf sogenannten „WOW! Angebote“ bietet, kostet pro Jahr knapp 20 Euro. Für die ersten 30 Tage verlangt Ebay allerdings kein Geld. Für Konsumenten, die den Dienst innerhalb dieser Frist kündigen, fallen keinerlei Kosten an.

Der Rabatt für ausgewählte Produkte beträgt 15 Prozent, maximal aber nur 100 Euro. Beim Galaxy S8 liegt die Ersparnis zum regulär bei Ebay angegebenen Preis bei 93,51 Euro.

Neben dem Galaxy S8 umfasst die Rabattaktion noch weitere Produkte. Allerdings muss man genau hinschauen. Nicht jedes ist ein Schnäppchen. Das iPhone 4 SE mit 32 GByte kostet beispielsweise mit Rabatt 293,17 Euro nur circa 6 Euro weniger als bei anderen Händlern. Gleiches gilt für die Samsung SSDs 850 EVO und 850 PRO mit jeweils 2 TByte Kapazität. Sie sind bei Ebay für 606 und 872 Euro erhältlich. Bei anderen Shops kosten die Modelle weniger.

Günstig erscheint hingegen das Macbook Air 13 mit 1,6 GHz schnellem Intel Core i5, 8 GByte RAM und einer 256 GByte großen SSD. Das Modell aus dem Jahr 2016 wird vergünstigt von Gravis auf Ebay für 1077 Euro angeboten. Mit Ebay-Plus-Rabatt kostet es 977 Euro.