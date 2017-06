Google verkauft WiFi-Router mit Mesh-Support

Google bietet seinen WLAN-Router Google Wifi nun auch in Deutschland an. Er kostet einzeln 139 Euro. Im Doppelpack ist Google Wifi für 249 Euro erhältlich. Neben dem Google Play Store bieten den Google-Router auch Conrad, Cyberport, EP, MediaMarkt, Medimax, Mobilcom-Debitel, Saturn, tink und Vodafone an.

Google Wifi unterstützt die Mesh-Technologie, mit der man ein WLAN einfach erweitern kann. Zur Konfiguration bietet Google entsprechende Apps für iOS und Android an. Sie hilft auch dabei, den bestmöglichen Standort für die Hardware zu ermitteln und benachrichtigt Nutzer, wenn die Verbindung zum Internetanbieter unterbrochen wurde.

Wesentlicher Vorteil gegenüber einem traditionellen WLAN-Router und WLAN-Repeater ist laut Google die Möglichkeit, dass sich mehrere Google-Wifi-Router in unterschiedlichen Räumen aufstellen und mithilfe der Mesh-Technik einfach miteinander verbinden lassen, um so die WLAN-Abdeckung zu verbessern.

Besonderheit bei Google Wifi ist Google zufolge, dass die Geräte von sich aus dafür sorgen, dass eine gleichbleibende Qualität der Funksignale gewährleistet wird. Dafür wird das Funkspektrum regelmäßig geprüft und bei Bedarf der Kanal gewechselt. Damit soll Nutzern immer der stabilste Kanal zur Verfügung stehen. Auch das ist aber nicht unbedingt einzigartig. Zum Beispiel beschreibt AVM auf seiner Website ähnliche Funktionen für seine WLAN-Produkte und die Verwaltungsmöglichkeiten mittels der „Fritz App WLAN“ schon länger. Netgear bietet mit seiner App Netgear genie ähnliche Möglichkeiten.

Daneben wird bei Google situationsabhängig jeweils automatisch entschieden, ob das Frequenzband bei 2,4 GHz (Vorteile bei der Reichweite) oder 5 GHz (Vorteile beim Durchsatz) genutzt wird – sofern von den Endgeräten beide unterstützt werden. Zudem werden im Hintergrund regelmäßig Geschwindigkeitstests für die WAN-Strecke durchgeführt. So können Nutzer sehen, welche Geschwindigkeit der Internetanbieter tatsächlich ermöglicht.

Der Router ist in einem weißen, runden Kunststoffgehäuse untergebracht. Es ist 6,9 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 10,6 Zentimetern. Im Inneren ist ein aktuelles WLAN-Modul (802.11a/b/g/n/ac 2 x 2 Wave 2) mit Unterstützung für TX Beamforming (Ausrichtung der Funkwellen auf das Ziel) verbaut. Außerdem sind ein ARM-basierender Quad-Core-Prozessor mit 710 MHz, 512 MByte RAM und 4 GByte eMMC Flash-Storage integriert.

Jeder Google Wifi enthält zwei Gigabit-Ethernet-Ports. Der primäre Router benötigt davon einen als Verbindung zum Modem des Internetanbieters (Kabel, DSL, et cetera), ansonsten lassen sich sie sich als LAN-Ports nutzen. Die Leistungsaufnahme gibt Google mit rund 9 Watt an. Zum Lieferumfang gehören die jeweils erforderlichen Netzteile sowie ein Ethernet-Kabel mit 1,80 Metern Länge.

[Mit Material von Peter Marwan, silicon.de]