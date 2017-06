Sicherheitslücken in OpenVPN entdeckt

Sicherheitsforscher Guido Vranken hat neben weniger kritischen vier bedeutende Schwachstellen in OpenVPN entdeckt, die bei zwei vorhergehenden Überprüfungen des Programmcodes nicht bemerkt wurden. In einem Blogeintrag beschreibt er die Sicherheitslücken ausführlich mit Code-Beispielen.

Eine der entdeckten Schwachstellen könnte genutzt werden, um durch das Senden präparierter Daten einen OpenVPN-Server aus der Ferne zum Absturz zu bringen. Eine weitere kann zu Speicherlecks bei der Verarbeitung von Zertifikaten führen. Angreifer könnten unter Umständen eine mehrfache Deallokation (Double-Free) bewirken.

Eigentlich ist OpenVPN für seine stabile Basis und seine Sicherheit bekannt und kommt deshalb oft zum Einsatz, wenn Unternehmen einen eigenen VPN-Server im Netzwerk aufbauen. Beliebt machen die Open-Source-Lösung auch die geringen Ansprüche an die Hardware sowie die Unterstützung zahlreicher Clients. Neben Clients für Windows und Linux stehen auch Clients für die Anbindung von OS X, Solaris, OpenBSD, FreeBSD und NetBSD zur Verfügung. Die Konfiguration sicherer und stabiler VPN-Server mit OpenVPN ist jedoch relativ komplex.

Auch eine vorhergehende Härtung des OpenVPN-Codes, die im Namen des holländischen Geheimdienstes AIVD vorgenommen wurde, hatte die Schwachstellen nicht beseitigt. Entdecker Vranken informiert außerdem darüber, wie er auf sie gestoßen ist. Beauftragte Code-Audits sind seiner Meinung nach nicht immer der beste Weg, um Schwachstellen zu finden.

Guido Vranken ging seiner Arbeit aus freien Stücken und ohne Bezahlung nach und machte seine Entdeckungen vor allem mithilfe einer als Fuzz Testing oder Fuzzing bezeichneten Technik. Durch die Eingabe großer Mengen zufälliger Daten in ein System – mit dem Ziel, einen Absturz auszulösen – lassen sich Programmierfehler in Software, Betriebssystemen oder Netzwerken aufdecken. Tritt ein Fehler auf, kann ein Fuzz Tester oder Fuzzer genanntes Tool Hinweise auf die möglichen Ursachen liefern. Das Fuzzing wurde bereits 1989 an der University of Wisconsin-Madison entwickelt.