Blackberry unterstützt mit erweiterter mobiler Sicherheitsplattform die EoT-Entwicklung

Blackberry Limited hat heute Produktivitäts- und Sicherheitserweiterungen für seine Enterprise-Softwareplattform vorgestellt, um so die Entwicklung des Enterprise of Things weiter voranzutreiben, wie das Unternehmen erklärt.

Als Teil von Blackberry Secure, der laut Anbieter sichersten und umfassendsten Plattform für die Vernetzung von Menschen, Geräten, Prozessen und Systemen, bietet die Blackberry Enterprise Mobility Suite sichere Verwaltungsrichtlinien und Kontrollen für alle wichtigen Plattformen (iOS, Android, Windows 10, macOS und Samsung Knox) sowie für alle Eigentumsmodelle wie beispielsweise BYOD and Corporate Owned. Die Software, die als On-Premise- und als Cloud-Service verfügbar ist, umfasst ab sofort zahlreiche Funktionen für die Verbesserung von Produktivität und Sicherheit.

So kann die IT Schutzrichtlinien für mobile Office 365 Anwendungen (Word, Excel und PowerPoint) über Blackberry UEM verwalten und anwenden.

Nutzer von Blackberry Access können laut Hersteller ab sofort sicher mit geschäftlichen Daten auf ihren persönlichen Laptops (Bring-Your-Own-Laptop) mit Windows 10 oder MacOS arbeiten.

Aktualisiert wurde Blackberry Workspaces, die File-Synchronization-and-Sharing-Lösung (kurz EFSS) von Blackberry, um In-line-Kommentare, @Erwähnungen und Warnungen zu erlauben. Mit der Integration von DocuSign wurde dem Hersteller zufolge außerdem ein wichtiger Arbeitsprozess für rechtsverbindliche Dokumente wie Kreditanträge oder Finanztransaktionen hinzugefügt.

Blackberry Analytics kann ab sofort pro Tag und pro Monat die aktiven Nutzer erfassen, die tägliche Nutzungsdauer, die Nutzung nach OS-Typ und -Version, die Anzahl der täglichen Starts der Anwendungen und die Nutzerbindung pro Funktion (beispielsweise 1:1-Chat vs. Gruppen-Chat). Diese Analysemöglichkeiten sollen der IT und Entwicklern wichtige Informationen geben, die sie benötigen, um die Produktivität zu steigern, zum Beispiel die Veränderung der Benutzererfahrung, des Trainings- oder des Wartungszeitplans.

Blackberry hat außerdem die Fähigkeiten seiner Endpoint-Management-Software erweitert, um moderne Arbeitsgeräte, wie zum Beispiel Smartglasses, einzubinden. Anwendungen, die speziell für Wearables entwickelt wurden, wie Ubimax oder Atheer, können ebenfalls sicher verwaltet werden. Weitere Details finden sich auf der Webseite des Anbieters.

„Der massive Anstieg von Geräten und Kundenanwendungen macht es zunehmend schwierig für Unternehmen die Balance zwischen Informationssicherheit und -richtlinien sowie Produktivität und Konnektivität zu wahren“, sagt Billy Ho, Executive Vice President of Enterprise Software, Blackberry. „MDM und EMM sind einfach nicht ausreichend. Daher bieten wir eine Unified Endpoint Management Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Geräte und derem Anwendungen abzusichern und zu verwalten. Durch die Nutzungserleichterung beseitigen wir eine der größten Herausforderungen in der IT – die Mitarbeiter zur Nutzung der Unternehmensanwendungen zu bewegen.“

Umfrage Wo setzen Sie bei der Effizienzsteigerung ihrer Infrastruktur die höchste Priorität Optimierung und/oder verbessertes Monitoring der Virtualisierung

VM-Migration oder Erneuerung der Infrastruktur (neue Virtualisierung)

Standardisierung und Automatisierung der Infrastruktur

Konsolidierung verschiedener Server auf Linux

Containerisierung von Anwendungen

Bereitstellung über eine Private Cloud

"Legacy"- Applikationen optimieren oder migrieren Ergebnisse anzeigen

Loading ... Loading ...

Blackberry wurde im Juni 2017 im Magic Quadrant für Enterprise Mobility Management Suites von Gartner ein weiteres Mal als Leader eingestuft. In diesem Jahr wurde Blackberry höher im Bereich Execution und weiter im Bereich Vision eingestuft und war einer von vier EMM-Anbietern, die von Gartner im Leader-Quadrant eingeordnet wurden. Blackberry hat außerdem den höchsten Wert in allen sechs Anwendungsfällen im Gartner Report „Critical Capabilities for High-Security Mobility Management“ von August 2016 erhalten.

Tipp: Was wissen Sie über Blackberry? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.