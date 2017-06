Drahtloses Laden: Apple-Lieferant nennt Details zur kommenden iPhone-Generation

Wistron muss nach eigenen Angaben seinen Fertigungsprozess an eine drahtlose Ladefunktion anpassen. Die kommende Generation soll zudem Wasserdicht sein, was Einfluss auf die Montage hat. Derzeit fertigt das Unternehmen unter anderem das iPhone SE in Indien.