Apple-Lieferant: iPhone 8 unterstützt drahtloses Aufladen

iPhone-Fertiger Wistron muss eigenen Angaben zufolge seinen Fertigungsprozess an eine drahtlose Ladefunktion anpassen. Die kommende iPhone-Generation soll zudem wasserdicht sein, was Einfluss auf die Montage hat. Derzeit fertigt das Unternehmen unter anderem das iPhone SE in Indien.