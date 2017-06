Xbox One X bietet 4K-Auflösung mit 60 fps

Microsoft hat auf der Spielemesse E3 den Nachfolger der Xbox One S vorgestellt. Die Xbox One X genannte Konsole soll am 7. November und damit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen. Zur Markteinführung soll sie in den USA 499 Dollar und in Europa 499 Euro kosten, was dem ursprünglichen Preis der Xbox One bei ihrem Start im Jahr 2013 entspricht.

Angetrieben wird die Xbox One X von einer Variante von AMDs Jaguar-CPU, die auch in der ursprünglichen Xbox One sowie der Xbox One S steckt. Allerdings wurde die Geschwindigkeit des Octa-Core-Prozessors von 1,75 auf 2,3 GHz erhöht.

Der Grafikprozessor verfügt nun über 40 statt 16 Recheneinheiten, die 1172 MHz erreichen. Die Zahl der Shader erhöht sich von 768 auf 2560, wodurch die maximale Leistung von 1,4 Teraflops auf 6 Teraflops ansteigt. Dank eines 384-Bit-Speicherinterface ermöglichen die 12 GByte GDDR-RAM eine Speicherbandbreite von bis zu 326 GByte/s.

Das 30 mal 24 mal 6 Zentimeter große Gehäuse der Xbox One X wiegt 3,81 Kilogramm. Darin befinden sich ein internes 245-Watt-Netzteil sowie ein UHD-Blu-Ray-Laufwerk. Eine Netzwerkverbindung stellt die neue Microsoft-Konsole per WLAN 802.11ac her. Zudem stehen 3 USB-3.0-Anschlüsse zur Verfügung, einer auf der Vorderseite und zwei auf der Rückseite.

Zur weiteren Ausstattung gehört eine 1 TByte große Festplatte. Monitore werden per HDMI-Schnittstelle angesteuert – ein passendes Kabel legt Microsoft der Packung genauso bei wie einen Xbox Wireless Controller. „Inspiriert vom schlanken Design der Xbox One S, jetzt in schwarz, ist die Xbox One X nicht nur die leistungsfähigste Konsole, die wir je entwickelt haben, sie ist auch die kleinste“, teilt der Softwarekonzern mit.

Darüber hinaus verspricht Microsoft ein „ruckelfreies“ 4K-Erlebnis mit 60 Bildern pro Sekunde. Dafür werden jedoch speziell angepasste Spiele benötigt, darunter neue Versionen von Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft, Resident Evil 7, Final Fantasy 15 und Rocket League, die Microsoft als kostenloses Update anbietet. Die neue Konsole soll außerdem abwärtskompatibel zu allen Xbox-One-Spielen, fast 400 beliebten Xbox-360-Spielen und vorhandenem Zubehör sein.

Umfrage Frage: Welche Ziele verfolgen Sie mit der digitalen Transformation? User Experience von Applikationen modernisieren

Integrationen zwischen Anwendungen und Plattform standardisieren

DevOps-Konzepte ermöglichen

Verbesserung der "Datability" – Schaffung neuer Wertschöpfungsketten

Bereitstellung von APIs/digitalen Kundenschnittstellen

Technologie-Stack mit offenen Architekturen erweitern

Business Process Management und Business Rules Management optimieren

Integration des Internet der Dinge IoT Ergebnisse anzeigen