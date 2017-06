Windows 10 Insider 16215 mit neuem Startmenü-Design

Microsoft hat eine neue Testversion von Windows 10 Fall Creators Update für Teilnehmer des Windows-Insider-Programms im Fast Ring veröffentlicht. Neben Fehlerbehebungen und Optimierungen bringt Build 16215 eine umfangreiche und bunte Mischung neuer Features und auch kleinerer Änderungen, die vielen Bereichen des Betriebssystems gelten.

Optisch auffallend ist Microsofts Fluent Design, das unter dem Codenamen „Project Neon“ entwickelt wurde und dem Startmenü einen neuen Look gibt. Wer Transparenz für das Startmenü aktiviert, darf sich am neuen Acrylic-Design erfreuen. Auch Benachrichtigungen und Info-Center nehmen Elemente von Fluent Design auf. Die neue und schrittweise in die Testversionen eingeführte Designsprache namens Microsoft Fluent Design System soll fortsetzen, was einst mit Windows 8 und den „Metro Style Apps“ begann. Sie erweitert das Windows-Interface und Apps um Schatten, Unschärfe-Effekte und Animationen.

Das Info-Center wurde übersichtlicher strukturiert und weist jetzt einen getrennten Bereich für Apps auf. Erweitert wurden die Möglichkeiten, das Startmenü in der Größe zu verändern, was nun auch diagonal geht. Der Standardbrowser Edge wechselt jetzt mit der dafür allgemein üblichen Taste F11 in den Vollbildmodus. Im Browser geöffnete Webseiten lassen sich für ein schnelles erneutes Öffnen an die Taskleiste pinnen. In Edge dargestellte E-Books lassen sich jetzt farblich markieren und mit Anmerkungen versehen.

Das Touch-Keyboard von Windows 10 übernimmt Eigenschaften der Windows-Phone-Tastatur und soll wie auf dem Smartphone auch gut einhändig bedienbar sein. Das Keyboard weist auch ein Mikrofon-Symbol auf, mit dem eine Texteingabe per Diktat – zunächst in Englisch oder Chinesisch – zu starten ist. Mit verfügbar sind Sprachbefehle für einfache Bearbeitung und das Einfügen von Satzzeichen.

Neue Features erhält auch der digitale Assistent Cortana. Fotografiert der Nutzer ein Veranstaltungsplakat, schlägt der Helfer vor, eine Erinnerung für den Termin anzulegen. Ein neues „Lasso“-Tool erlaubt es, mit einem Bedienstift relevante Informationen auf dem Bildschirm einzukreisen, damit Cortana darauf reagieren kann.

Mehrere Neuerungen gelten dem Bedienstift und Zeichenfunktionen. „Mein Gerät finden“ hilft bei der Suche nach einem verlegten Surface-Pen, indem es auf den Standort hinweist, an dem er zuletzt zum Einsatz kam. Bei der handschriftlichen Eingabe werden geschriebene Worte automatisch in Text konvertiert, zugleich wird Platz frei für weiteres Schreiben. Text kann ausgewählt werden, um ihn zu bearbeiten und mit Stiftgesten zu korrigieren.

Zu den zahlreichen weiteren Neuerungen gehört die Copy-Link-Funktion im Teilen-Dialog, um das Teilen von Links zu erleichtern. Verbessert wurde die Unterstützung von HDR-Monitoren. Das Netzwerkprofil ist leicht zwischen öffentlich und privat umzustellen. Stand der Dinge ist noch immer, dass im September 2017 mit der finalen Version des Windows 10 Fall Creators Update zu rechnen ist.

