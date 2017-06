Amazon Alexa: neue Video Skill API steuert Videoinhalte

Mit der neuen Video Skill API, die Amazon jetzt vorgestellt hat, können Video-Anbieter nun Alexa die Steuerung von Videoinhalten und -diensten beibringen. Dadurch ist es Kunden möglich, Inhalte leichter zu finden ohne einen separaten Skill nutzen zu müssen. Nutzer sagen einfach per Sprachbefehl „Alexa, spiele Manchester by the Sea“ ohne einen Anbieter oder ein Gerät zu nennen und Alexa weiß was zu tun ist.

Mithilfe der Video Skill API erkennt Alexa automatisch alle Wiedergabegeräte und Streaming-Dienste, über die ein Kunde verfügt. Video-Anbieter wollen damit ihren Kunden die Nutzung der Inhalte erleichtern.

Die Video Skill API arbeitet mit der gleichen Methodik, die bereits von der Nutzung des Amazon Fire TVs bekannt ist. Kunden können ihre Lieblings-App öffnen und dann Amazon Echo oder andere Alexa-fähige Geräte verwenden, um per Sprachbefehl beispielsweise nach Komödien zu suchen („Alexa, finde Komödien“) oder eine bestimme Auswahl zu treffen („Alexa, spiele Modern Family“).

Ein Mechanismus zur verbesserten Genauigkeit und zum Session-Management ermöglicht laut Amazon ein optimiertes Anfragen-Targeting auf Basis der realen Nutzung. Die API bietet eine vereinfachte Logik, um Sprachbefehle an alle potenziell genutzten Dienste eines Kunden abzudecken.

Weitere Informationen über die Video Skill API und das Alexa Skills Kit finden interessierte Nutzer unter

Alexa Video Skill API Reference, Alexa Skills Kit (ASK), Alexa Dev Chat Podcast und im Amazon Developer Forums.

