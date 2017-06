Apple lässt Support für 32-Bit-Anwendungen auslaufen

Apple hat auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt, in Zukunft auf die Unterstützung von 32-Bit-Anwendungen zu verzichten. Den Anfang macht das für Herbst erwartete mobile Betriebssystem iOS 11, das nur noch 64-Bit-Anwendungen unterstützt. Das Betriebssystem selbst läuft ebenfalls nur noch auf 64-Bit-Hardware, sodass iPhones mit 32-Bit-Prozessoren wie iPhone 5 und 5c kein Update auf iOS 11 erhalten.

Viele iOS-Anwendungen in 32-Bit dürfte es allerdings nicht mehr geben. Bereits seit dem 1. Februar 2015 müssen neue Apps, die im App Store hochgeladen werden, 64-Bit-Support beinhalten. Nutzer können ab iOS 10.3 in Einstellungen unter Allgemein – Info – Apps überprüfen, ob sie 32-Bit-Anwendungen installiert haben.

Ist dies der Fall, erscheint unter iOS 11 zum Beispiel auf dem iPad folgender Warnhinweis: „Diese Apps können dein iPad verlangsamen und müssen aktualisiert werden, um auf künftigen iOS-Versionen zu funktionieren. Falls kein Update verfügbar ist, wende dich an den App-Entwickler zwecks weiterer Informationen.“

macOS High Sierra 10.13 mit 32-Bit-Support

Das für Herbst erwartete neue Desktop-Betriebssystem macOS High Sierra 10.13 bietet noch Unterstützung für 32-Bit-Anwendungen. Aber die Nachfolgeversion macOS 10.14 soll dann nur noch 64-Bit-Anwendungen ausführen können.

Die Umstellung in gut einem Jahr könnte größere Probleme als unter iOS 11 verursachen. Zahlreiche Anwendungen liegen derzeit nur in 32-Bit vor. Und dass ab Januar 2018 für alle neuen Apps, die über den Mac App Store vertrieben werden, eine 64-Bit-Pflicht besteht, dürfte daran nur wenig ändern. Schließlich gibt es sehr viele Anwendungen, die nicht über den Mac App Store erhältlich sind. Man darf also gespannt sein, ob beispielsweise ein Druckerhersteller noch Treiber und Bediensoftware auf 64-Bit portiert, wenn das Gerät schon einige Jahre auf dem Markt ist.

Unter macOS werden unter Systeminformationen – Software – Programme sämtliche installierten Anwendungen aufgelistet. Mit einem Klick auf die Spalte 64-Bit (Intel) erhält man ein sortierte Ansicht. Anwendungen, die in dieser Spalte mit „Nein“ gekennzeichnet sind, bieten lediglich 32-Bit-Support und sind damit zu macOS 10.14 nicht mehr kompatibel.



