Motorola bringt Moto Z2 Play mit Android 7.1.1 und neue Moto Mods

Die zweite Generation des Moto Z Play kommt mit schnellerem Prozessor und ausgefeilterer Kameratechnik aber mit geringerer Akkulaufzeit. Der Hersteller erweitert außerdem das Angebot an Modulen für die Moto-Smartphones.

Die Lenovo-Tochter Motorola hat das 5,5-Zoll-Android-Smartphone Moto Z2 Play und neue Moto Mods vorgestellt. Das Moto Z2 Play bringt im Vergleich zum Moto Z Play unter anderem einen schnelleren Prozessor und bessere Kameras mit. Preise und Verfügbarkeiten werden laut Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. In den USA soll die Version mit 4 GByte RAM und 64 GByte Speicher rund 500 Dollar kosten.

Das Moto Z2 Play präsentiert sich im komplett aus Metall gefertigten Unibody-Design. Das 5,5-Zoll-Full-HD-Super-AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel und eine Pixeldichte von 403 ppi. Die 12-Megapixel-Dual-Kamera (beim Moto Z waren es 16 Megapixel) kommt mit Blende f/1.7, Laserautofokus und Dual-Pixel-Autofokus-Technologie.

Dank der Kombination der Laser-Autofokus und Dual-Pixel-Autofokus-Technologie schieße das Moto Z2 Play selbst bei schlechten Lichtverhältnissen hellere und schärfere Fotos, so das Versprechen des Herstellers. Der Laser-Autofokus der nächsten Generation hat eine höhere Reichweite von bis zu 5 Metern, sodass auch Objekte, die dreimal so weit entfernt sind, in nahezu dunkler Umgebung fokussiert werden können. Die 5-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats ist mit Blende f/2.2 und Front-Dual-CCT-Blitz ausgestattet.

Angetrieben wird das Moto Z2 Play statt von einem Snapdragon 625 jetzt von einem Octa-Core-Prozessor Snapdragon 626 mit einer Taktung von bis zu 2,2 GHz. Es wird eine Versionen mit 3 GByte RAM und 32 GByte Flash respektive mit 4 GByte RAM und 64 GByte Flash geben, ob es beide Varianten auf den deutschen Markt schaffen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Die Datenkommunikation kann per WLAN 802.11 b/g/n (Dual Band), UMTS/HSPA+, LTE, Bluetooth 4.2 LE + EDR, NFC, GPS/Glonass und USB Typ-C erfolgen. Außerdem verfügt das Smartphone über einen Steckplatz für Speicherkarten, einen Fingerabdrucksensor und eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse.

Der Hersteller verspricht mit dem festverbauten 3000-mAh-Akku (Vorgänger: 3510-mAh-Akku) eine Laufzeit von 30 Stunden (vorher 50 Stunden). Dank Quick-Charge-Unterstützung soll er sich in nur 15 Minuten für eine neue Laufzeit von 8 Stunden aufladen lassen. Als Betriebssystem wird Android 7.1.1 Nougat zum Einsatz kommen. Das 156,4 mal 76,4 Millimeter große Gerät ist mit 5,5 Millimetern Bauhöhe 1,5 Millimeter dünner als das erste Moto Z Play.

Das Moto Z2 Play bietet zahlreiche Moto Actions. So passt das Nacht-Display den Screen bei Nacht automatisch auf wärmere Farbtöne an und reduziert das blaue Licht, das den Schlaf stören kann.

Die neue berührungslose Sprachsteuerung von Moto Voice liefert hilfreiche Informationen beispielsweise zum Wetter oder Kalender und ermöglicht den Start einer App per Sprache ohne dass hierfür das Display berührt oder entsperrt werden müsste.

Aktiviert man die Ein-Tasten-Steuerung, ermöglicht der neu gestaltete Fingerabdrucksensor das schnelle Navigieren durch das Smartphone. Nach links wischen für zurück, nach rechts, um die kürzlich genutzten Apps aufzurufen, antippen für Home, gedrückt halten zum Sperren.

Das Moto Z2 Play lässt sich je nach Bedarf auch mit den Moto Mods-Modulen verbinden. Mit den Moto Mods stellte Motorola letztes Jahr neue transformative Funktionen vor, die in der Form für kein anderes Smartphone erhältlich sind. Damit lässt sich mit dem Smartphone beispielsweise ein 70-Zoll-Screen an jedem Ort projizieren oder das Smartphones in eine Kamera mit 10-fachem optischem Zoom zu verwandeln. Motorola baut sein Moto-Ökosystem sukzessive aus.

So lässt sich jedes Moto Z mit dem neuen Moto GamePad in eine Handheld-Spielekonsole mit zwei Controlsticks, D-Pad und vier Action-Buttons laut Hersteller „transformieren“. Es kommt mit integriertem 1035-mAh-Akku.

Neu ist auch der JBL SoundBoost 2, der eine Laufzeit von 10 Stunden verspricht. Er ist mit einer wasserabweisenden Beschichtung ausgestattet und damit auch vor kleineren Spritzern gefeit. Der SoundBoost 2 ist in Rot, Blau, oder Schwarz erhältlich und auch kompatibel zur neuen JBL EQ App. Mit der My JBL SoundBoost 2 App lässt sich der Sound nach dem eigenen Geschmack anpassen.

Das Moto TurboPower Pack bietet dem Nutzer die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie er sein Moto Z aufladen will. Für maximale Power bietet das Pack schnell einen weiteren Tag Akkulaufzeit. Zudem besteht die Möglichkeit, das Smartphone unterwegs mit bis zu 15 Watt aufzuladen. Ist das Moto TurboPower Pack leer, reichen laut Motorola 20 Minuten an der Steckdose aus, um bis zu 50 Prozent der Kapazität nachzuladen.

Das Moto Style Shell mit kabelloser Ladefunktion erlaubt schnelles kabelloses Aufladen mit bis zu 10 Watt. Die Moto Style Shells sind in zahlreichen Finishes erhältlich.

