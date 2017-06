Passwortmanager OneLogin gehackt

OneLogin, Anbieter des gleichnamigen Passwortmanagers und Anmeldediensts, hat einen Einbruch in seine Computersysteme eingeräumt. Betroffen ist laut einer E-Mail, die das Unternehmen an seine Kunden verschickt, das Rechenzentrum des Unternehmens in den USA. Die unbekannten Täter erbeuten vertrauliche Kundendaten und sind nun möglicherweise in der Lage, Passwörter zu entschlüsseln.

Der inzwischen gestoppte Angriff begann am Mittwoch gegen 2 Uhr morgens Ortszeit. Mitarbeitern fielen etwa sieben Stunden später ungewöhnliche Datenbankaktivitäten auf. Innerhalb weniger Minuten sei es ihnen gelungen, die betroffenen Instanzen zu beenden.

Die Datenbanken waren demnach auf Servern von Amazon abgelegt. „Unsere Untersuchung hat ergeben, dass sich der Angreifer Zugang zu Schlüssel von Amazon Web Services verschafft hat und sie benutzte, um von einem anderen Host aus auf die AWS API zuzugreifen“, teilte OneLogin mit. „Der Angreifer war in der Lage, auf Datenbank-Tabellen zuzugreifen, die Informationen über Nutzer, Apps und verschiedene Arten von Schlüsseln enthalten.“

„Bestimmte vertrauliche Daten“ würden zwar nur verschlüsselt gespeichert, es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Hacker die Möglichkeit erhalten habe, Daten zu entschlüsseln. Welche Daten verschlüsselt waren und welche nicht lies ein Unternehmenssprecher offen. Unklar ist auch, wie viele Nutzer betroffen sind.

Seine Kunden forderte OneLogin nun auf, ihre Passwörter zu ändern, neue API-Schlüssel und auch neue OAuth-Tokens und Sicherheitszertifikate zu generieren. Auch Informationen, die in der Funktion Secure Notes hinterlegt seien, die von IT-Administratoren zu Speicherung von Netzwerkkennwörtern benutzt werden soll, könnten möglicherweise entschlüsselt werden.

Seiner Website zufolge zählt OneLogin unter anderem ARM, Dun & Breadstreet, The Carlyle Group, Conde Nast und Dropbox zu seinen Kunden – letzteres ließ jegliche Geschäftsbeziehungen zu OneLogin jedoch durch einen Sprecher dementieren. Der Single-Sign-On Dienst von OneLogin integriert Apps und Dienste von Anbietern wie Amazon Web Services, Microsoft Office 365, LinkedIn, Slack, Twitter und Google.

Es ist nicht das erste Mal, dass OneLogin Opfer eines Hackerangriffs wurde. Im August 2016 warnte das Unternehmen vor einem nicht autorisierten Zugriff auf den Secure-Notes-Dienst. Zu dem Zeitpunkt bestritt OneLogin jedoch den Verlust von Kundendaten.

WEBINAR Von Software Defined bis Composable – Neue Architekturansätze im Datacenter Im Audio-Webinar am 5. Juli 2017 um 11 Uhr erläutert Florian Bettges von HPE wie Unternehmen von hybriden IT-Konzepten profitieren können. Dabei geht er auf die Vorteile der einzelnen Ansätze ein und stellt Konzepte vor, wie die unterschiedlichen Ansätze in Zukunft in hybriden IT-Konzepten ineinander fließen. >>> Zur Anmeldung >>>

[mit Material von Zack Whittaker, ZDNet.com]

Tipp: Kennen Sie die berühmtesten Hacker? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.