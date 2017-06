Apple App Store: Einnahmen der Entwickler übertreffen 70 Milliarden US-Dollar

In den vergangenen 12 Monaten ist die Zahl der Downloads in Apples App Store um über 70 Prozent gestiegen. Spiele und Unterhaltung gehören dort zu den umsatzstärksten Kategorien.

Apples weltweite Entwicklergemeinschaft hat seit dem Start des App Store im Jahr 2008 über 70 Milliarden US-Dollar verdient. Das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. Allein in den vergangenen 12 Monaten ist die Zahl der Downloads laut Apple im App Store um über 70 Prozent gestiegen.

App Store-Entwickler aus der ganzen Welt kreieren Apps für Kunden in 155 Ländern. Spiele und Unterhaltung gehören zu den umsatzstärksten Kategorien und Lifestyle-, sowie Gesundheit und Fitness-Apps haben im vergangenen Jahr ein Wachstum von über 70 Prozent verzeichnet. Foto und Video gehört mit einem Zuwachs von fast 90 Prozent zu den ebenfalls am schnellsten wachsenden Kategorien.

Von Breakout-Hits wie Pokémon Go und Super Mario Run bis hin zu anderen herausragenden Markteinführungen wie CancerAid, Space by Thix, Zones for Training with Exercise Intensity, Vanido, Ace Tennis und Havenly, finden und erleben Kunden jeden Tag neue Apps und Spiele im App Store, so Apple.

Seit Veröffentlichung von iOS 10 im vergangenen Herbst konnten iPhone- und iPad-Nutzer zusätzlich neue Möglichkeiten der Interaktion erleben, darunter einem Freund eine Starbucks-Geschenkkarte mit Apple Pay zu schenken, gemeinsam an einer Modedesignskizze unter Verwendung eines ‚Prêt à Template‘ zu arbeiten, oder aus einer großen Auswahl von Stickern wählen.

Mit dem Abonnement-Geschäftsmodell, das Entwicklern jetzt in allen 25 App-Kategorien zur Verfügung steht, sind die aktiv bezahlten Abonnements im App Store um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Kunden stehen Abonnements bei einer Vielzahl von Diensten, darunter Netflix und Hulu oder auch bei Neulingen wie Tastemade, dem modernen Mobile First-Netzwerk rund ums Kochen, und bei Fotobearbeitungs-Apps wie Over und Enlight zur Verfügung.

„Menschen überall auf der Welt lieben Apps und unsere Kunden laden sie in Rekordzahlen herunter“, sagt Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing von Apple. „70 Milliarden von Entwicklern verdiente US-Dollar sind einfach überwältigend. Wir sind begeistert von all den großartigen neuen Apps, die unsere Entwickler kreieren und können es kaum erwarten, sie nächste Woche auf unserer Worldwide Developers Conference wiederzusehen.“

Tipp: Wie gut kennen Sie Apple? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.