Bericht: Microsoft plant Neustart mit Windows Phones

Informanten berichten von internen Tests eines neuen Geräts. Microsoft entwickelt für die neue Hardware angeblich eine eigene Windows-Mobile-Version mit unterschiedlicher Benutzeroberfläche. Die Markteinführung könnte in etwa einem Jahr erfolgen.

Microsoft bereitet angeblich einen Smartphone-Neustart mit neuer Software und neuer Hardware vor. Das meldet Thurrott.com und beruft sich auf Quellen innerhalb von Microsoft. Zwei Informanten hätten unabhängig voneinander von internen Tests eines neuen Geräts berichtet – und von einer eigenen Windows-Mobile-Version für dieses Gerät.

Von einem Software-Update wurde schon einige Zeit geflüstert. Die gleichzeitige Entwicklung neuer Hardware ergebe Sinn, da das Unternehmen „neue Erfahrungen“ mit diesem Gerät anstrebe. Die Benutzeroberfläche soll sich außerdem vom heutigen Windows Mobile unterscheiden. Die Entwicklung dieser Erfahrung sei aber noch in einer frühen Phase und die Änderungen daher fließend.

In Sicht ist demnach ein weiterer Schnitt, was die Unterstützung älterer Anwendungen angeht. Silverlight-Anwendungen könnte das aktualisierte Betriebssystem beispielsweise nicht mehr unterstützen, was aber noch nicht sicher zu bestätigen war.

Noch ist alles in einer frühen Phase, und die Pläne könnten sich in den kommenden Monaten grundlegend ändern, warnt die Publikation. Der Zeitrahmen für die Markteinführung sei alles andere als klar, aufgrund der aktiven Entwicklung aber auch kein allzu ferner Marktstart anzunehmen.

In der Welt Microsofts könnte das ein Jahr und mehr bedeuten – oder weniger, wenn interne Bewertungen gut ausfallen und zu einer beschleunigten Entwicklung führen. Wahrscheinlich sei die Rückkehr Microsofts zu Mobile aber schon deshalb, weil dieser Bereich entscheidend für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ist.

Microsoft muss aber einen wirklich überzeugenden Neustart hinlegen, wenn es mit Smartphones und eigenem Mobilbetriebssystem wieder Boden gewinnen will. Anfang 2016 rutschten Windows Phones im Smartphonemarkt unter 1 Prozent – ein Jahr zuvor waren sie noch für 2,5 Prozent der Verkäufe gut gewesen. In der Folge schwindender Marktanteile stellte beispielsweise Amazon seine zuvor schon kaum weiterentwickelte App für Windows Phone beziehungsweise Windows 10 Mobile ein. Besitzer von Windows Phones warten immer wieder vergeblich auf Updates des Betriebssystems – selbst wenn sie von Microsoft zuvor zugesichert wurden.