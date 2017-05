Microsoft hat Windows 10 für chinesische Regierung angepasst

Die Sonderversion entstand in enger Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staatsunternehmen CETC. Ein chinesisches Joint Venture ist für System-Updates und Telemetriedaten zuständig. Die chinesische Regierung kann eigene Verschlüsselungsalgorithmen einsetzen.

Microsoft hat in Shanghai eine Version von Windows 10 vorgestellt, die für den Einsatz in chinesischen Regierungsbehörden vorgesehen ist. Sie soll den Vorstellungen Chinas von einem sicheren Betriebssystem entsprechen und wurde in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Staatsunternehmen entwickelt.

Die Entwicklung der Sonderversion erfolgte durch CMIT, ein Joint Venture von Microsoft und dem Staatsunternehmen China Electronics Technology Group Corporation (CETC). Terry Myerson, Chef der Windows and Devices Group, berichtet in einem Blogeintrag von einer zweijährigen engen Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung. „Die chinesische Regierung hat die höchsten Sicherheitsstandards“, schreibt er. „Die Werkzeuge, die sie für Produktivität und Kreativität wählen, müssen den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen.“

Die Windows 10 China Government Edition basiert auf Windows 10 Enterprise Edition. Ihre Verwaltungsfunktionen sollen es der Regierung Chinas erlauben, unerwünschte Features wie den Speicherdienst OneDrive und bestimmte Entertainment-Apps zu entfernen. Das chinesische Gemeinschaftsunternehmen wird für alle System-Updates und Telemetrie zuständig sein, sodass keinerlei Daten China verlassen. Vor allem aber erlaubt diese Version des Betriebssystems der chinesischen Regierung, auf ihren Rechnern eigene Verschlüsselungsalgorithmen einzusetzen.

Die Software ist laut Microsoft ausschließlich für den Einsatz in Regierungsbehörden verfügbar und wird nicht an andere chinesische Kunden verkauft. In einem Pilotprogramm wird sie zuerst beim chinesischen Zoll, der Stadtverwaltung von Shanghai und dem Staatsunternehmen Westone Information Technology zum Einsatz kommen. Als einer der ersten OEM-Hersteller wird Lenovo Chinas Regierungsausgabe von Windows auf neuen Geräten vorinstallieren.

„Es ist eine Ehre, diese Partnerschaft zu haben mit der chinesischen Regierung, CETC, CMIT und Lenovo“, schreibt Microsoft-Manager Myerson weiter. Er erwähnt auch die „starke Unterstützung“ von CETC bei der Entwicklung der für China angepassten Windows-10-Version. CETC ist auch als eines der größten Unternehmen im militärischen Bereich bekannt, an das die chinesische Regierung Aufträge vergibt.

So erhielt CETC den Auftrag zur Entwicklung einer Software für flächendeckende Überwachung, die Bloomberg an dystopische Science-Fiction wie Minority Report erinnert. Demnach beauftragte die Kommunistische Partei Chinas das Unternehmen damit, durch das Sammeln und Auswerten praktisch aller zugänglichen Daten über chinesische Bürger terroristische Handlungen vorherzusagen, noch bevor sie erfolgen.

Verdachtsprofile sollen aus miteinander verschränkten Daten entstehen – angefangen mit Informationen über Bankkonten, ausgeübte Berufe, Hobbies und Konsumgewohnheiten. In die Auswertung einfließen sollen auch Aufzeichnungen von Überwachungskameras sowie Meldungen aus dem verzweigten Netz offizieller Nachbarschaftsinformanten. Über das vom Ministerium für Staatssicherheit betriebene Projekt ist relativ wenig bekannt. „Wir bezeichnen es nicht als eine Big-Data-Plattform“, sagte ein Entwickler von China Electronics Technology, „sondern als eine zusammengeführte Informationsumgebung.“