Facebook: Streamingdienst startet später

Laut Recode verschiebt sich der Start bis zum Ende des Sommers. Ursprünglich sollte der neue Streamingdienst bereits im April an den Start gehen.

Nach Informationen von Recode verschiebt Facebook seinen geplanten Streamingdienst. Ursprünglich sollte der Dienst bereits im April 2017 an den Start bringen. Dann wurde er auf Juni verschoben



Laut Recodes Quellen soll der Dienst nun erst zwischen Ende Juli und Anfang August seinen Betrieb aufnehmen. Eine weitere Verschiebung sei allerdings nicht ausgeschlossen.

Facebook will sich mit seiner Streaming-Plattform zweigleisig aufstellen. Zum einen setzt das Unternehmen auf Hochglanzproduktionen nach dem Vorbild von „House of Cards“. Zum anderen sollen für die Plattform kostengünstige Videos mit einer Länge von um die 10 Minuten produziert werden.

Für den Anfang plant Facebook rund zwei Dutzend Serien und Shows auf der Plattform anzubieten. Bei einer dieser Formate soll es sich um eine Virtual-Reality-Dating-Show handelt. Sie kreist um Paare, die sich zunächst in einem virtuellen Raum verabreden, bevor sie sich in der realen Welt begegnen. Daneben sollen sich weitere Sendungen in Vorbereitung befinden.

Das Team um die TV-Plattform von Facebook wird von Ricky Van Veen angeführt. Das Unternehmen hatte den CollegeHumor-Mitbegründer im Dezember vergangenen Jahres als Kreativdirektor der neuen Abteilung eingestellt. Er und seine Entourage sollen sich derzeit mit diversen Produktionsfirmen in Verhandlungen um Film- und Serienmaterial befinden, die exklusiv für Facebook produziert werden sollen.

Facebook ist der nächste Internet-Gigant, der ins lukrative Streaming-Geschäft einsteigt. Marktbeherrschend in diesem Bereich sind Amazon mit seiner Plattform Prime Video und Netflix.