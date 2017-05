WikiLeaks: CIA-Tool Athena kapert jeden Windows-PC

Wikileaks hat Details zu einem CIA-Tool namens Athena veröffentlicht. Es ist demnach in der Lage, Windows-Rechner fernzusteuern und auch Daten aus bestimmten Verzeichnissen auszulesen. Davon sollen alle Versionen des Microsoft-OS von Windows XP bis Windows 10 betroffen sein.

Die Dokumente stammen aus den Jahren 2015 und 2016. Entwickelt wurde das Implantat – so die interne Bezeichnung der CIA für eine Schadsoftware – zusammen mit dem Sicherheitsanbieter Siege Technologies. Das Unternehmen beschäftigt sich nach eigenen Angaben mit „offensiven Cyberwar-Technologien“ und Methoden für die Entwicklung vorausschauender Cyber-Sicherheitslösungen für Versicherungen und Regierungen. Ende 2016 wurde Siege Technologies von Nehemiah Security übernommen.

Aus den Unterlagen geht wiederum hervor, dass es möglich ist, die Athena-Malware individuell anzupassen. In der Regel kommuniziert sie mit einem Befehlsserver im Internet. Sie unterstützt aber auch einen „Offline-Modus“. Zudem kann Athena-Malware auch ausschließlich im Hauptspeicher ausgeführt werden – der sogenannte Diskless- oder auch Fileless-Modus soll eine Entdeckung durch Sicherheitssoftware verhindern.

Die CIA soll Athena zudem nicht nur über klassische Wege wie Phishing verbreiten, sondern auch durch die Kompromittierung von Geräten während der Lieferkette. In den Dokumenten ist aber auch von Außenoperationen die Rede, also beispielsweise das Eindringen in die Räumlichkeiten eines Ziels, um dessen Computer direkt zu infizieren. Darüber hinaus wurde Athena offenbar entwickelt, um zusammen mit einem anderen System namens Hera eingesetzt zu werden, zu dem es bisher aber keine Informationen geben soll.

2014 hatte Jason Syversen, Gründer von Siege Technologies, im Gespräch mit Bloomberg erklärt, sein Unternehmen arbeite an einem System zur Messung des Erfolgs von Cyberangriffen. „Ich fühle mich bei der Arbeit an einer elektronischen Kriegsführung wohler. Das ist anders als Bomben und Atomwaffen – was ein moralisch komplexer Bereich ist. Statt Dinge zu bombardieren und Kollateralschäden zu haben, können sie die zivilen Verluste minimieren, was für alle Parteien ein Sieg ist“, zitiert zudem Wikileaks aus einer E-Mail von Syverson, die wiederum aus dem Fundus von Hacking Team stammen soll.

