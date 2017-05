Verlosung: Umidigi Crystal mit nahezu randlosem Display zu gewinnen

In Kooperation mit dem chinesischen Smartphonhersteller Umidigi verlost ZDNet ein Umidigi Crystal. Kennzeichen des neues Android-Smartphones ist sein nahezu randloses Display, das sehr an das Mi Mix von Xiaomi erinnert. Allerdings hüllt sich der Hersteller noch in Schweigen, was die weiteren technische Details anbelangt. Fest steht nur, dass das Crystal über ein 5,5 Zoll großes Amoled-Display verfügen und in zwei Varianten mit je zwei unterschiedlichen Farben erhältlich sein soll.

Die Full-Metal-Edition gibt es in Apple Red und in Mattschwarz. Die Hauptkamera soll mit 13 Megapixel auflösen. Die Rückseite der Lumia-Edition besteht hingegen aus Glas. Außerdem ist die Lumia-Variante, die in Blau und Schwarz erhältlich ist, mit einer Dualkamera ausgerüstet.

Über die weitere Ausstattung gibt es derzeit vom Hersteller nur den Hinweis, dass es Modelle mit bis zu 4 GByte RAM und bis zu 64 GByte Speicher geben soll. Es ist also wahrscheinlich, dass auch schwächer ausgestattete Varianten erhältlich sein werden. Gewissheit wird es zur Vorstellung der Geräte am 15. Juni geben. Die ersten 20.000 Einheiten verkauft der Hersteller zu einem Preis von 99 Dollar pro Stück – fraglich ist hier jedoch die technische Ausstattung.

Der Online-Händler cect-shop.com hat verschiedene Crystal-Modelle bereits gelistet. Ob diese Angaben zutreffend sind, ist allerdings nicht sicher. Jedenfalls gibt es dort mit Crystal, Crystal Pro und Crystal Plus drei Varianten des Umidigi-Smartphones. Das Crystal soll für 199 Euro nur über 16 GByte Speicher und 2 GByte RAM verfügen. Als Prozessor kommt ein Mediatek MT6737T zum Einsatz. Die 299 Euro teure Variante Crystal Pro bietet 4 GByte RAM und 64 GByte Speicher. Außerdem kommt der deutlich leistungsfähigere Mediatek-Chip MT657 Helio P25 zum Einsatz. Und das Spitzenmodell Crystal Plus soll sogar über einen Snapdragon 835, 6 GByte RAM sowie 128 GByte Speicher verfügen. Es wird von cect-shop.com mit einem Preis von 349 Euro gelistet. Bei letzterem Angebot sind Zweifel angebracht. Schließlich kosten High-End-Smartphones mit Qualcomms aktuell schnellstem Prozessor in der Regel mehr als 500 Euro. Sämtliche Modelle sollen die in Europa gebräuchlichen LTE-Fequenzen unterstützen, also auch das hierzulande wichtige Band 20.

Verlosung Umidigi Crystal

Leider konnte Umidigi nicht mitteilen, welche Variante exakt zur Verlosung zur Verfügung steht. Wer dennoch daran teilnehmen möchte, hinterlässt im Kommentarformular seine E-Mail-Adresse (wird nicht veröffentlicht) und gibt an, welches Modell mit welcher Farboption er präferiert. Zur Auswahl stehen Lumia-Edition mit DualKamera in Blau oder Schwarz oder die Metall-Variante mit Single-Kamera in Rot oder Mattschwarz. Viel Glück.

(Hinweis: Die Gewinner werden am 31. Mai 2017 ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Da der Versand des Crystal-Smartphones durch Umidigi erfolgt, bestätigen Sie durch Ihre Teilnahme, dass Ihre E-Mail-Adresse an Umidigi weitergeleitet werden darf.)