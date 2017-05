Xiaomi Mi 5s für unter 250 Euro erhältlich

Das Xiaomi Mi 5S gibt es beim chinesischen Online-Händler Gearbest aktuell zu besonders günstigen Konditionen. Das Modell in Gold kostet gerade einmal 246,46 Euro. Wer es lieber in Dunkelgrau möchte, zahlt etwa 10 Euro mehr. Das Angebot gilt die nächsten drei Tage.

Obwohl man das Gerät aus China importieren muss, die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen Schwächen aufweist und es dem Smartphone mangels Band-20-Unterstützung häufig an LTE-Konnektivität hierzulande fehlt, hat sich eine treue Fan-Gemeinde gebildet. Attraktiv ist außerdem die Möglichkeit, mit LineageOS das Smartphone auf Android 7.1.2 zu aktualisieren. Obwohl es derzeit nur inoffizielle Varianten des CyanogenMod-Nachfolgers für das Mi 5s vorliegen, nutzen die beliebte Custom ROM schon mehrere tausend Anwender. Mit Resurrechtion Remix OS steht eine weitere Custom ROM für das Gerät zur Verfügung, die derzeit sogar besser gepflegt wird als Lineage OS für das Mi 5s, inklusive täglicher Aktualiserungen und aktuellen Sicherheitspatches.

Zu den beim chinesischen Online-Händler Gearbest genannten Preisen fallen keine weitere Gebühren an, wenn als Versandoption „Standard Shipping – Germany Express“ oder „Germany Via Priority Line“ gewählt ist. Die Versandkosten sind je nach Modell und Standort der Ware unterschiedlich. Derzeit betragen sie für das kleinere Modell 0,86 Euro. Das Spitzenmodell mit 128 GByte und 4 GByte RAM ist aktuell versandkostenfrei.

Hinsichtlich des Betriebssystems gibt es in Sachen Xiaomi-Smartphones einiges zu beachten. Sobald ein neues Modell in den Handel gelangt, ist es in der Regel zunächst nur mit einer chinesischen Version des Xiaomi-Betriebssystems MIUI erhältlich. Diese erlaubt als zusätzliche Spracheinstellung nur Englisch. Erst später gibt es für einzelne Modelle eine sogenannte Global-ROM, die eine ganze Reihe weiterer Sprachen, darunter auch Deutsch, unterstützt. Zwischen den beiden Versionen gibt es noch einen weiteren, gravierenden Unterschied. Die chinesische ROM enthält nicht den Google Play Store, während auf der Global ROM dieser vorinstalliert ist. Allerdings lässt sich der Play Store auch unter der chinesischen ROM nachinstallieren. Eine Sonderform sind sogenannte Shop-ROMs. Diese wurden vom Händler aufgespielt und enthalten nicht selten Adware und erlauben häufig kein OTA-Update. Neben den hier genannten gibt es noch weitere ROM-Versionen. Das von Gearbest angebotene Modell enthält die Standard-ROM von Xiaomi, die auch Over-the-Air-Updaets (OTA) bietet.